«Ο νέος Κώδικας προφανώς δεν λύνει όλα τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης», παραδέχθηκε από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μόλις μία εβδομάδα πριν τη μεγάλη κινητοποίηση των δημάρχων όλης της χώρας έξω από τη Βουλή (16/12) και την έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) στις 17 Δεκεμβρίου σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο υπουργός, ο οποίος έχει καλέσει τους δημάρχους να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι την γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, ανακοίνωσε ότι ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο.

Στόχος κατά τον κ. Λιβάνιο είναι η αύξηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση του νέου Κώδικα από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Οι δήμαρχοι, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, τονίζουν ότι με τον Κώδικα δεν λύνονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων, πολλά εκ των οποίων προκύπτουν από τους ελλιπείς προϋπολογισμούς. «Για συνεννοηθούμε πρέπει να υπάρχει η παραδοχή ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο λειτουργικό τους κόστος», ανέφερε χθες ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, με τον κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη (πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη) να προσθέτει: «Τα οικονομικά των Δήμων είναι πραγματικά μια θηλιά στο λαιμό της Αυτοδιοίκησης και πρέπει να βρούμε επιτακτικά λύσεις».

Συμβολικό κλείσιμο Δήμων στις 16/12

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ καλούν σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2026, καθώς και σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή στις 12μ..

«Η ΚΕΔΕ διεκδικεί να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας. Ένα νέο μοντέλο, που θα επιτρέπει στους Δήμους να δίνουν άμεσες και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών κι όχι ένα μοντέλο όπως το σημερινό, που περιορίζει την Αυτοδιοίκηση, σε ρόλο διαχειριστή μιας μίζερης πραγματικότητας», τονίζεται σε ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα, καλεί τους αιρετούς να συμμετάσχουν, την επομένη της κινητοποίησης, στη γενική συνέλευση για τον νέο Κώδικα, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.