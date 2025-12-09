Χάρις οφείλεται από τους Eλληνες, έστω και εκ των υστέρων στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον εμπνευστή της ιδέας συνεννόησης μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, τον χαρισματικό άνθρωπο, που με οργανωτικό δαιμόνιο θεμελίωσε το ελληνικό κράτος, και… δολοφονήθηκε.

Ας θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του Καποδίστρια: «Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους. Τίνος κράτους; Μετρούμε εις τα δάκτυλα την επικράτειάν μας… Είμαι αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρόν».

Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας – Ο Κυβερνήτης» πραγματοποιήθηκε στο Museum of the Moving Image στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού της Διασποράς.

Ο Γ. Σμαραγδής ήθελε η ταινία να «βαφτιστεί» πρώτα μέσα σε αυτό το περιβάλλον, που τον στήριξε, όταν εισέπραξε στο αίτημά του για χρηματοδότηση της ταινίας αυτής, ένα ηχηρό ΟΧΙ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου!

Ο ίδιος είχε περιγράψει δημόσια τα σοβαρά εμπόδια, που συνάντησε και την απογοήτευση που δοκίμασε μετά την άρνηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Και τότε οι Ελληνες της Νέας Υόρκης δημιούργησαν επιτροπή οικονομικής ενίσχυσης, απευθύνθηκαν σε ομογενείς και φίλους της Ελλάδας, έλληνες χορηγούς του εξωτερικού, μικρούς και μεγάλους δωρητές, για να συγκεντρώσουν το συνολικό ποσό της παραγωγής, που ανήλθε στα 5,5 εκατ. περίπου δολάρια· ο σκηνοθέτης εξέφρασε επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του προς την Ομογένεια, τονίζοντας ότι χωρίς τη δική της στήριξη, η ταινία δεν θα μπορούσε να δει το φως της δημοσιότητας.

Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει την πορεία του Καποδίστρια από την ιδιαίτερα επιτυχή διπλωματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό μέχρι την ανάληψη της διακυβέρνησης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Προβάλλει το όραμα του Καποδίστρια για μια ελεύθερη Ελλάδα, την αφοσίωσή του στην πατρίδα, το ήθος και τις θυσίες του, που πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή.

Ο Γ. Σμαραγδής με την ταινία του έχει στόχο να προσεγγίσει την νεολαία, να την ευαισθητοποιήσει στις αρχές, τις αξίες και τα ιδεώδη, που προκλητικά απαξιώνονται στην εποχή μας, και να της γνωρίσει ένα πρότυπο κυβερνήτη, αλλά και την ιστορική αλήθεια για την φωτεινή αυτή προσωπικότητα του έλληνα κυβερνήτη, που τόσο αδικήθηκε από τον λαό του.

Η Διασπορά έδειξε την λεβεντιά της με την στήριξη της ταινίας του Γ. Σμαραγδή, και συγχρόνως εξέθεσε την αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να τιμά την ιστορία της. Χάρις οφείλεται, επομένως, τόσο στον σκηνοθέτη, όσο και στη ελληνική Ομογένεια.

Γνωρίζοντας ο Ελληνας την ιστορική αλήθεια για τον κυβερνήτη Καποδίστρια και παρατηρώντας παράλληλα την άρνηση στις μέρες μας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου να στηρίξει το καλλιτεχνικό έργο ενός διαπρεπούς σκηνοθέτη, το αφιερωμένο σε αυτήν την ιστορική προσωπικότητα, μοιραία απογοητεύεται, διαπιστώνοντας ότι τα ελαττώματά μας δεν διορθώνονται, όσα χρόνια και αν περάσουν!

Η κ. Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.