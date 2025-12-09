Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία. Όντας ο ιστορικότερος τεχνικός οργανισμός στην Ελλάδα και με προσήλωση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για επέκταση σε νέους τομείς ώστε να διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και επενδύει στους πιο δυναμικούς – και συναφείς με την κατασκευή – κλάδους της οικονομίας, όπως το Φυσικό Αέριο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Σκοπός του Ομίλου AKTOR είναι να δημιουργήσει νέες σταθερές πηγές εσόδων, που δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αμιγώς κατασκευαστικής αγοράς και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ισχυρό οικονομικό προφίλ, εφαρμόζοντας παράλληλά έναν «δίδυμο» μετασχηματισμό –εταιρικό και ψηφιακό – που θα λειτουργήσει ως πρότυπο και σημείο αναφοράς στο ελληνικό επιχειρείν, εισάγοντας καινοτομίες, παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής. Έχοντας ένα ανεκτέλεστο που προσεγγίζει τα €4,5 δισ., ο Όμιλος εκτελεί σήμερα περίπου 400 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ορισμένα εκ των οποίων είναι από τα πλέον εμβληματικά της χώρας: Από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, έως την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, από το Riviera Tower του Ελληνικού έως τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα σύνθετα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της Ρουμανίας, ο Όμιλος αποδεικνύει κάθε μέρα τη δυνατότητά του να κατασκευάζει πολύπλοκα τεχνικά έργα που αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Μεγάλες Επενδύσεις

Ο Όμιλος AKTOR έχει εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία πώλησης και αγοράς LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες (την εταιρεία Venture Global Inc.) στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας, μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Ταυτόχρονα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διανομή LNG από την Ελλάδα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο, συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη.

Συμβολή στην Πράσινη Μετάβαση

Στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος επενδύει με αποφασιστικότητα και μακρόπνοο σχεδιασμό. Με ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο έως το 2027 για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην καρδιά της πράσινης μετάβασης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για την εξαγορά έργων ΑΠΕ, τα οποία συνιστούν στρατηγικό πυλώνα βιωσιμότητας αλλά και εφαλτήριο για συνέργειες εντός του Ομίλου, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Εφαρμόζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, δημιουργώντας έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον. Πλέον, ο Όμιλος ελέγχει συμμετοχές σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, η Ολυμπία Οδός, ενώ διαθέτει ενισχυμένη παρουσία σε σημαντικά μεγάλα έργα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΣΔΙΤ) και του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και έχει διευρύνει τις ευκαιρίες του στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς και τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες.

Έργα αποκατάστασης Θεσσαλίας

Με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στα μεγάλα έργα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, η οποία υπέστη τεράστιες ζημιές από τη θεομηνία “Daniel” και τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα φέρουν την περιφέρεια Θεσσαλίας σε καλύτερο σημείο αφετηρίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει αναλάβει τόσο την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου με στόχο όχι μόνο την επαναφορά της στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά και τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς της έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να συμβαίνουν συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, όσο και την αποκατάσταση σημαντικού τμήματος του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας σε δεκάδες θέσεις, 11 δήμων της περιοχής.

Το Φυτώριο του Αύριο

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο εταιρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών στην Ελλάδα, το AKTOR4TheFuture, το οποίο στηρίζει νέους που επιδιώκουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε πεδία όπως Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management, προσφέροντάς τους, στη συνέχεια, εγγυημένη θέση εργασίας στον Όμιλο για τουλάχιστον πέντε έτη. Με τη δημιουργία αυτού του φυτωρίου στελεχών ο Όμιλος αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξή του στην εξέλιξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών και στην διακράτηση, αλλά και επιστροφή ταλέντου στην Ελλάδα.