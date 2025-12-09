Μπορεί η κοινωνία μας να έχει κάνει σημαντικά βήματα προς έναν κόσμο συμπερίληψης και προσβασιμότητας, όμως η πραγματικότητα δείχνει πως έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε για να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πραγματικά ισότιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους. Παρά τις συλλογικές προσπάθειες και τη σταδιακή αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης, πολλά άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε βασικούς τομείς της ζωής τους, όπως η εκπαίδευση και, αναπόφευκτα, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αρκεί να σκεφτούμε πως 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως έχει μια ορατή ή αόρατη αναπηρία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να καταλάβουμε πως η ανάγκη για ουσιαστική συμπερίληψη δεν είναι απλώς θέμα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η καθημερινότητα που σε πολλούς θεωρείται αυτονόητη, για άλλους αποτελεί διαρκή διαπραγμάτευση με πρακτικά εμπόδια, ελλείψεις υποδομών και κοινωνικούς φραγμούς.

Η ένταξη και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή είναι ένα έργο που απαιτεί τη συμβολή όλων μας και με «πυξίδα» αυτή τη φιλοσοφία, ο καφές Nescafé στηρίζει τα άτομα με αναπηρία, προάγοντας έμπρακτα το μήνυμα της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στην Ελλάδα, κάνοντας την αρχή από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διότι, όπως η απόλαυση μιας κούπας καλού καφέ είναι δικαίωμα όλων, έτσι και η ισότιμη ένταξη στην κοινωνία πρέπει να είναι δεδομένη για κάθε άνθρωπο.

Δράσεις για ένα «ταξίδι» μάθησης και γνώσης δίχως αποκλεισμούς

Σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο, αλλά βασική προϋπόθεση. Με αυτό το σκεπτικό, η προσπάθεια να αρθούν οι φραγμοί που συναντούν οι φοιτητές με αναπηρία στα ελληνικά πανεπιστήμια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, η συνεργασία μεταξύ οργανισμών που μοιράζονται το ίδιο όραμα γίνεται πολύτιμη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και ο καφές Nescafé ενώνουν τις δυνάμεις του, υλοποιώντας μία δυναμική πρωτοβουλία, με άμεσο αντίκτυπο, που ξεκινά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσα από μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων, το brand Nescafé χρηματοδοτεί έργα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα εντός του πανεπιστημιακού χώρου, ώστε κάθε φοιτητής να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου κατασκευάζονται δύο τουαλέτες για άτομα με αναπηρία και εγκαθίστανται οδηγός όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία και ανελκυστήρες σκάλας για άτομα με κινητική αναπηρία σε σημεία καίριας σημασίας για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Το έργο ολοκληρώνεται με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού που βελτιώνει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον, όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Μάλιστα, θέλοντας να δώσει έμπνευση και ουσιαστική στήριξη στο επαγγελματικό ξεκίνημα ενός φοιτητή, ο καφές Nescafé πάει ένα βήμα πιο πέρα, προσφέροντας μία ευκαιρία απασχόλησης σε έναν φοιτητή ή φοιτήτρια με αναπηρία, διευκολύνοντας τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έργα στο βίντεο που ακολουθεί.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο καφές Nescafé επεκτείνει το όραμά του για συμπερίληψη και στην καθημερινή εμπειρία του καφέ. Από το 2023, η γραφή Braille έχει ενσωματωθεί στα καπάκια των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic άνω των 100g, ενώ στηρίζει την κοινωνική start-up Pop2See, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στις συσκευασίες να γίνονται πλήρως προσβάσιμες. Επιπλέον, ο NESCAFÉ® δεσμεύεται για επικοινωνίες που μπορούν να τις παρακολουθήσουν άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα της συμπερίληψης.

Η Nestlé και ο καφές Nescafé, δείχνουν στην πράξη πως η συμπερίληψη δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά μία στάση που αποτυπώνεται σε δράσεις, συνεργασίες, καθημερινές επιλογές. Από τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο ΟΠΑ μέχρι την ενδυνάμωση της καθημερινής εμπειρίας των καταναλωτών με αναπηρία, οι πρωτοβουλίες αυτές δημιουργούν το «μονοπάτι» αλλαγής που αξίζει να ακολουθήσουμε για μία κοινωνία όπου η πρόσβαση, η αξιοπρέπεια και οι ευκαιρίες είναι πραγματικά για όλους.