Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποδέχθηκε σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Ήταν μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικών διαβουλεύσεων», σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές.

Η ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου, οι τέσσερις ηγέτες εστίασαν στον ρόλο των πρόσφατων ειρηνευτικών συνομιλιών με βάση το αμερικανικό σχέδιο τονίζοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επηρεάζουν άμεσα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, συμφώνησαν πως οι Εθνικοί Σύμβουλοι Ασφαλείας τους θα συνεχίσουν εντατικά τις διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες.

Κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Μια ειρήνη που, όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Την ίδια ώρα, οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι όσο οι διπλωματικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ευρώπη οφείλει να σταθεί αποφασιστικά δίπλα στο Κίεβο. Επεσήμαναν πως η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττεται από «αδιάκοπες επιθέσεις» που αφήνουν χιλιάδες πολίτες χωρίς ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Η αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων

Ανάμεσα στα ζητήματα που βρέθηκαν στο τραπέζι ήταν και η πρόοδος στις εργασίες για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Μια λύση που βρίσκει σύμφωνους ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Βρετανός πρωθυπουργός προήδρευσε ευρείας τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους συμμάχους, παρουσία του προέδρου Ζελένσκι. Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Δανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το ΝΑΤΟ, καθώς και ανώτερος αξιωματούχος από την Τουρκία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το Ουκρανικό βρίσκεται «σε μια κρίσιμη στιγμή» και ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί «αυτός ο βάρβαρος πόλεμος», όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν. Όλοι οι ηγέτες δεσμεύθηκαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.