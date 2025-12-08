Υπάρχουν εταιρικές στιγμές που γίνονται ιστορίες επιτυχίας τις γιορτινές ημέρες.

Σε αυτές τις στιγμές, για 29 χρόνια, το Δειπνοσοφιστήριον είναι εκεί ως ο δημιουργός εμπειριών που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Την περίοδο των γιορτών, το χριστουγεννιάτικο mood μπαίνει σε κάθε γραφείο, σε κάθε headquarters, σε κάθε venue και το μεταμορφώνει. Και κάπως έτσι γεννιέται το Family Day. Μια μέρα όπου όλοι γίνονται μια οικογένεια και οι εταιρείες ανακαλύπτουν ξανά πόσο σημαντικό είναι να νοιάζεσαι τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους.

Στους θεματικούς σταθμούς, αχνίζουν χριστουγεννιάτικες γεύσεις, τα pastry creations μοιάζουν με μικρά έργα τέχνης και η ατμόσφαιρα γεμίζει από γέλια, φως και μυρωδιές που θυμίζουν σπίτια κι όχι γραφεία.

Η ομάδα του Δειπνοσοφιστήριον, με την καθοδήγηση του Δημήτρη Σκαρμούτσου δημιουργεί μενού που χωρούν όλες τις ηλικίες και προτιμήσεις, παραδοσιακές, μοντέρνες, vegan, χωρίς γλουτένη, λες και ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε άτομο πριν καν το ζητήσει. Την ίδια στιγμή, exclusive cocktails φέρνουν έναν αέρα πολυτέλειας ή wine lists, συνοδεύουν τέλεια τη γιορτινή εμπειρία.

Και λίγο αργότερα, έρχεται η πρώτη μεγάλη γιορτή της χρονιάς, η κοπή πίτας. Ένα έθιμο που, στα χέρια του Δειπνοσοφιστήριον, μετατρέπεται σε μικρή γαστρονομική τελετουργία. Με finger foods υψηλής αισθητικής, live cooking stations που μαγνητίζουν τα βλέμματα και custom-made βασιλόπιτες που γίνονται οι πρωταγωνίστριες του event, η στιγμή της ανακοίνωσης του «τυχερού» αποκτά το δικό της σκηνικό, ειδικά σχεδιασμένο για κάθε εταιρεία.

Από το ΚΠΙΣΝ και το Μουσείο Μπενάκη έως το Ωδείο Αθηνών, το Εθνικό Μουσείο φυσικής Ιστορίας και το Anassa, οι χώροι αποκτούν χαρακτήρα, στήσιμο και φως. Με μια ομάδα που κινείται σαν ένα σώμα, δίνοντας σχήμα σε κάθε γιορτινή ιδέα, καθετί εκτελείται με ακρίβεια που δεν φαίνεται κι αυτό ακριβώς είναι η υψηλή εμπειρία.

Γιατί, στο τέλος, αυτό είναι το Δειπνοσοφιστήριον. Μια υπογραφή που δεν περιορίζεται στο φαγητό, αλλά απλώνεται σε μια ολόκληρη αίσθηση. Σε ένα συναίσθημα. Σε μια εμπειρία που αρχίζει με τη γεύση, αλλά δεν σταματά ποτέ εκεί.

