Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προχώρησε την Κυριακή σε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα, έπειτα από ένα «απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα» που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης με προορισμό την Αρμενία.

Ειδικότερα, το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν προς την Αρμενία για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία του και να προσγειωθεί εκτός προγράμματος για καθαρά προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Γραμματεία Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, η διαδικασία της προσγείωσης εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα μεταξύ των επιβατών.

Η ισπανική αποστολή θα παραμείνει προσωρινά στην Άγκυρα, όπου ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για παρόμοια περιστατικά. Το ταξίδι προς την Αρμενία αναμένεται να συνεχιστεί μόλις επιλυθεί το τεχνικό ζήτημα.

Το πρόγραμμα Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ επρόκειτο να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, κατά την οποία ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα συζητήσουν ζητήματα συνεργασίας, ασφάλειας και ενέργειας.

Παρά το απρόοπτο συμβάν, το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης δεν φαίνεται να επηρεάζεται ουσιαστικά, καθώς η αποστολή εκτιμάται ότι θα συνεχίσει κανονικά την πορεία της μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων.