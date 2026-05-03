Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα, στην Κέρκυρα, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο περιπατητές επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική όταν αντιλήφθηκαν πως είχαν χαθεί μέσα σε δασική περιοχή. Από την πρώτη στιγμή δήλωσαν πως ήταν καλά στην υγεία τους, ενώ παρέμειναν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τις Αρχές.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν οχήματα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχε και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ ΠΣ με drone, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ καταγράφεται η στιγμή που το drone εντοπίζει τους δύο περιπατητές μέσα στη δύσβατη δασική έκταση, δίνοντας το ακριβές στίγμα τους στις επίγειες δυνάμεις.

Λίγη ώρα αργότερα, οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο και οδήγησαν τους περιπατητές σε ασφαλές σημείο, χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.