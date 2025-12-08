Το σύγχρονο θέατρο, μέσα από το D-Athens Διονύσια 2025, γιορτάζουν στις 12-14 Δεκεμβρίου, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, ο Δήμος Αθηναίων και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Μέσα από νέα κείμενα, φρέσκες ιδέες και πρωτότυπες θεατρικές παραστάσεις, οι διοργανωτές δίνουν χώρο σε νέες φωνές. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαδρομή των έργων από τη σελίδα στη σκηνή και να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε δημιουργούς, φορείς και κοινό.

«Η Αθήνα τιμά τις ρίζες της ως τόπος γέννησης της τέχνης του θεάτρου και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου και στο σήμερα. Μαζί με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, σας περιμένουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, τα Διονύσια, με τον πρωτότυπο διαγωνισμό δραματουργίας “Μικρά Νέα Διονύσια”, τη νέα ετήσια διοργάνωση που στηρίζει την ελληνική δραματουργία. Το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να ψηφίσει το αγαπημένο του έργο. Ραντεβού τον Απρίλιο στα Διεθνή Διονύσια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το D-Athens Διονύσια 2025 υλοποιείται από την πολιτιστική πρωτοβουλία «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου», αποτέλεσμα της σύμπραξης του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

«Το θέατρο είναι τόπος συνάντησης»

«Για εμάς στο Θέατρο Τέχνης, το θέατρο, πέρα από τόπος δημιουργίας, είναι πάνω από όλα τόπος συνάντησης», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, Μαριάννα Κάλμπαρη. Τα D-Athens Διονύσια – σημείωσε – γεννήθηκαν μέσα από αυτή την ανάγκη: να υπάρξει για πρώτη φορά ένας ζωντανός θεσμός που να στηρίζει τόσο τη θεατρική δημιουργία – ξεκινώντας από τον πυρήνα της, τη δραματουργία – όσο και την διασύνδεση και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους του θεάτρου και το κοινό. «Στην πόλη όπου γεννήθηκε το θέατρο, στην πόλη που συνεχίζει να γεννά ιστορίες, ας ξεκινήσουμε από τις ιστορίες που γράφονται σήμερα, για να γράψουμε τη δική μας ιστορία: έναν άλλον τρόπο να ζούμε, να ονειρευόμαστε και να συνομιλούμε μέσα από το θέατρο», είπε.

Τι σημαίνει το γράμμα Δ/D

Η πρωτοβουλία, μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων «D – Αthens», επιθυμεί να αξιοποιήσει ένα παγκόσμιο προνόμιο: το γεγονός ότι το θέατρο γεννήθηκε στην Αθήνα. Το γράμμα Δ, ως μαθηματικό σύμβολο σημαίνει «μεταβολή» και αυτό ακριβώς επιδιώκει μέσα από τις δράσεις του το D-Athens: να μετασχηματίσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά σε σύγχρονες ιδέες, τις ιδέες σε πράξη, τα έργα σε παραγωγές, το κοινό σε κοινότητα.

Το Δ/D είναι άλλωστε και το αρχικό γράμμα στις λέξεις «κλειδιά» του προγράμματος: του Διονύσου, θεού της Δημιουργίας του Δράματος. Του Δήμου, γιατί το θέατρο είναι Δημόσιος χώρος. Του Διαλόγου και της Διαβούλευσης, που είναι η ουσία της Δημοκρατίας. Του Δικτύου και της Διάδοσης, που εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια της πόλης.

Μια γιορτή για το θέατρο πριν από τις… γιορτές

Μέσα από δύο ανοιχτές προσκλήσεις, το D-Athens συγκεντρώνει, σε ένα τριήμερο, νέα κείμενα σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και θεατρικές προτάσεις σε στάδιο σύλληψης ή εξέλιξης. Τα έργα παρουσιάζονται ζωντανά, είτε σε μορφή «Πρώτης Ανάγνωσης» (διαγωνιστικό – Μικρά Νέα Διονύσια), είτε ως σύντομα pitches (δικτύωση), μπροστά σε επιτροπή, επαγγελματίες του χώρου και κοινό.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από masterclasses, mentoring, ομιλίες και συζητήσεις (Διασύνδεση), που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση ανθρώπων του θεάτρου.

Όσον αφορά στον Διαγωνισμό, τα διακριθέντα έργα συνεχίζουν στο «Δραματουργείο», ένα τρίμηνο εργαστήριο ανατροφοδότησης και εξέλιξης, ενώ παρουσιάζονται και στο GREEK FOCUS της διεθνούς εκδοχής των Διονυσίων. Το έργο που παίρνει την πρώτη θέση αποκτά απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα των «Διονύσια International».

Σημειώνεται ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του D-Athens είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα