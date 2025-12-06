Ένοπλοι εισέβαλαν σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής και σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά μαζικών πυροβολισμών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει κουραστεί από την εγκληματικότητα.

Breaking: A mass shooting at a hostel in South Africa’s capital Pretoria has left 11 people and 14 others wounded. Three minors including a 3-year-old boy died in the Saturday morning shooting. Police says gunmen entered the hostel firing indiscriminately. The motive is unknown. — BBC News Africa (@BBCAfrica) December 6, 2025

Τι λέει η αστυνομία για την επίθεση στο ξενοδοχείο

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άνθρωποι πυροβολήθηκαν», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άθλεντα Μάθε, προσθέτοντας ότι 14 νοσηλεύτηκαν.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου στην κωμόπολη Σόλσβιλ, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πρετόρια, ενώ ένας άλλος πέθανε στο νοσοκομείο, είπε.

Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο χώρο γύρω στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα και πυροβόλησαν αδιακρίτως μια ομάδα ανδρών που έπιναν.

Ένας 12χρονος και ένας 16χρονος σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση.

«Ένα αρκετά ατυχές περιστατικό. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 η ώρα», είπε ο Μάθε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το κίνητρο είναι άγνωστο και δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό.

«Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή πρόκληση όσον αφορά αυτά τα παράνομα και μη αδειοδοτημένα καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών», δήλωσε ο Mathe, προσθέτοντας ότι εκεί συμβαίνουν οι περισσότερες μαζικές πυροβολίες.

«Αθώοι άνθρωποι επίσης εμπλέκονται σε διασταυρούμενα πυρά», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SABC.

Εδραιωμένο έγκλημα

Η Νότια Αφρική, παλεύει με το εδραιωμένο έγκλημα και τη διαφθορά που καθοδηγούνται από οργανωμένα δίκτυα.

Οι πυροβολισμοί είναι συνηθισμένοι και συχνά τροφοδοτούνται από τη βία των συμμοριών και το αλκοόλ.

Πολλοί άνθρωποι κατέχουν αδειοδοτημένα πυροβόλα όπλα για προσωπική προστασία, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα παράνομα όπλα σε κυκλοφορία.

Περίπου 63 άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο.

Οι περισσότεροι θάνατοι προήλθαν από καβγάδες, ενώ οι ληστείες και η βία των συμμοριών επίσης οδήγησαν στον αριθμό των θυμάτων, δήλωσε η αστυνομία τον περασμένο μήνα.

Τον Οκτώβριο, δύο έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση συμμορίας στο Γιοχάνεσμπουργκ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Σε ένα άλλο περιστατικό τον Μάιο, ένοπλοι σκότωσαν οκτώ πελάτες σε μια ταβέρνα στη νοτιοανατολική πόλη Ντέρμπαν.

Πέρυσι, 18 συγγενείς πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε μια αγροτική αγροικία στην επαρχία Ανατολικού Ακρωτηρίου της χώρας.

Πηγή κεντρικής φωτό: The Daily Star/BSS