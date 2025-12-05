Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», αποκωδικοποιεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη». Οι προτεραιότητες του πρώην πρωθυπουργού και οι επόμενες κινήσεις προς την ολοκλήρωση της πολιτικής επιστροφής του.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Πρόσω ολοταχώς προς την πολιτική «Ιθάκη» του Τσίπρα» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:47 Το κλίμα από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς.

1:26 Ποια στελέχη της Αριστεράς παρέστησαν και ποια απουσίαζαν από την εκδήλωση.

2:28 Οι προτεραιότητες σε πρόσωπα με βάση τη χωροταξία του θεάτρου.

5:03 Οι διαφορές στον Τσίπρα του χθες σε σχέση με τον Τσίπρα του σήμερα.

6:43 Η δύσκολη πίστα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και η σύμπλευση με τον Τσίπρα.

7:52 Η αντίφαση που χαρακτηρίζει την πολιτική πορεία της Νέας Αριστεράς.

9:03 Τα συστατικά που απαιτούνται για να πετύχει ο Τσίπρας τη «Νέα Μεταπολίτευση» που επιθυμεί.

11:42 Τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού προς την ολοκλήρωση της πολιτικής επιστροφής του.

