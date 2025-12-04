Αναβάλλεται ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας Byron. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 21:15 στο ΣΕΦ. Η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική με τα καιρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron δεν επέτρεψαν τελικά να διεξαχθεί το παιχνίδι της Euroleague. Κάποια σημεία του γηπέδου εκτέθηκαν σε νερά, αλλά ο βασικός λόγος που οδήγησε τον Γιάννη Βρούτση να πάρει πάνω του την απόφαση της αναβολής, είναι η ασφάλεια των φιλάθλων κατά την προσέλευσή τους στο φαληρικό γήπεδο.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.

Η ανακοίνωση της Euroleague για την αναβολή

Ο αγώνας της EuroLeague για την 14η αγωνιστική Μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, έπειτα από εισήγηση των τοπικών αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague Basketball θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα, με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.