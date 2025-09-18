Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας έντονο πολιτικό θόρυβο στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η επίσκεψη συνδέεται με προσπάθειες για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την πληροφορία έφερε πρώτη στο φως ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος μίλησε για «μυστικές διαπραγματεύσεις» που, όπως υποστήριξε, αφορούσαν και το ζήτημα της Γάζας. «Το πρωτόκολλο τον ανέφερε απλώς ως επιχειρηματία, χωρίς να κατονομάζεται», είπε, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι εμφανίζεται επικριτικός απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά αποφεύγει να στραφεί κατά του Τραμπ.

«Εθιμοτυπική συνάντηση»

Πηγή κοντά στον Ερντογάν, πάντως, επιβεβαίωσε την επίσκεψη στην DW, δίνοντάς της τον χαρακτήρα «εθιμοτυπικής συνάντησης» και αρνούμενη οποιαδήποτε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα ευαίσθητα θέματα.

Παρότι δεν έχει επίσημο ρόλο στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ Τζούνιορ θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Middle East Eye, ταξίδεψε στην Τουρκία συνοδευόμενος από ομάδα επιχειρηματιών, ενώ είναι γνωστό ότι διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ερντογάν.

Η Άγκυρα επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την υπόθεση των F-16, τις συζητήσεις για τους Σύρους Κούρδους, την προοπτική αγοράς F-35, αλλά και τις πρόσφατες εντάσεις με το Ισραήλ για τη Συρία και τη Γάζα.