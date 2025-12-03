Βγήκαν ξανά τα «μαχαίρια» στον Δήμο Αθηναίων, μετά την καταγγελία του Κώστα Μπακογιάννη ότι η διοίκηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προμηθεύεται «χρυσούς» κάδους για τα περιττώματα των σκύλων εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών. «Το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια “δήθεν” ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται», απαντά ο κ. Δούκας, κατηγορώντας τον κ. Μπακογιάννη για «παραπληροφόρηση».

Οι καταγγελίες Μπακογιάννη

Ο κ. Μπακογιάννης, επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατηγορεί τη δημοτική Αρχή ότι προχωρεί σε προκλητικές σπατάλες με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. «Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε “χρυσός κάδος” και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων», καταγγέλλει ο κ. Μπακογιάννης, σημειώνοντας ότι «… με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα».

«Αδικαιολόγητες αυξήσεις»

«Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις», τονίζει ο κ. Μπακογιάννης, φέρνοντας δύο ενδεικτικά – όπως λέει – παραδείγματα. Το πρώτο τις «… πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ», και το δεύτερο την «… κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης».

«Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος», καταλήγει ο κ. Μπακογιάννης. «Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;».

Τελείωσε το «μεγάλο φαγοπότι»

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σχολιάζει ότι «το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε».

«Χρέωσε τους Αθηναίους με 6 εκ.»

Ο κ. Δούκας κατηγορεί τον κ. Μπακογιάννη ότι «συνεχίζει τον κατήφορο της παραπληροφόρησης» και ότι τους «κουνάει επιδεικτικά το δάχτυλο, την ώρα που έχει χρεώσει τους Αθηναίους με 6 εκ. ευρώ μόνο για τη Βασιλίσσης Όλγας (χωρίς να υπολογίσουμε το φαγοπότι του Μεγάλου Περιπάτου), με 1,5 εκ. ευρώ τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκ. ευρώ την Αναπτυξιακή Αθήνας».

Αναφερόμενος στους κάδους για τα περιττώματα σκύλων, λέει ότι κόστισαν 1.080 ευρώ (συν ΦΠΑ), μαζί με την τοποθέτηση. Αυτή είναι η πραγματική τιμή – σημειώνει – και μάλιστα σε διαδικασία ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού.

«Συγγνώμη που πληρώσαμε πολύ φθηνότερα από ό,τι ο ίδιος, επί δημαρχίας του. Ο κάθε κάδος της Πανεπιστημίου που προμηθεύτηκε κόστισε 2.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή, χωρίς την τοποθέτηση. Το ξέρουμε ότι τον στενοχωρεί που προμηθευόμαστε πολύ φθηνότερους κάδους από τους δικούς του και θα πληρώσουμε λιγότερο από τα μισά για αναβαθμισμένη υπηρεσία», σχολιάζει.

Για το Υπνωτήριο

Μιλώντας για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου κατηγορεί τον κ. Μπακογιάννη ότι όσα ισχυρίζεται «είναι ανυπόστατα ψεύδη».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, στις 29/07/2025, ο Δήμος έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου στην Αλικαρνασσού 49, η οποία ζητούσε την άμεση παράδοση του κτιρίου. Η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων με πλήρη διασφάλιση των 50 κλινών που απαιτεί η λειτουργία του.

«Κύριε Μπακογιάννη, το μοναδικό σας άγχος είναι να θολώσετε όλα τα θετικά που γίνονται στην Αθήνα», καταλήγει. «Σας ενδιαφέρει μόνο μια “δήθεν” ρεβάνς και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν θα σας κάνουμε το χατίρι. Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε. Εμείς συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά».