Ποινή φυλάκισης 30 μηνών επιβλήθηκε για ιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια ο οποίος προμήθευε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι.

Αυτός ήταν ένας από τους πέντε κατηγορούμενους σε μια πολυετή έρευνα που εξέτασε πώς ο ηθοποιός προμηθεύτηκε την ουσία μέσα από ενα κρυφό δίκτυο ναρκωτικών στο Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάθιου Πέρι στα 54 χρόνια του βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του στο Λος Άντζελες το 2023, έπειτα από χρόνια μάχης με την κατάθλιψη και τον εθισμό.

Η οικογένειά του ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει βαριά ποινή, χαρακτηρίζοντας τον Πλασένσια «τον νούμερο 1 υπεύθυνο» και περιγράφοντας το δικό της δράμα προσπαθώντας να καταλάβει γιατί ο γιατρός συνέχιζε να του προμηθεύει ναρκωτικά.

Ο Πλασένσια είχε δηλώσει ένοχος το καλοκαίρι για τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν τη διακίνηση κεταμίνης. Αν και οι κατηγορίες επέτρεπαν ποινή έως 40 χρόνια, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει φυλάκιση τριών ετών.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι —ανάμεσά τους ένας ακόμα γιατρός, η βοηθός του και δύο άτομα που προμήθευσαν τη θανατηφόρα δόση— έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι και αναμένεται να λάβουν την ποινή τους επόμενους μήνες.