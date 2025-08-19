Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι, αγαπημένου ηθοποιού της σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καθώς μια γυναίκα θα αναλάβει την ευθύνη για τη διακίνηση της κεταμίνης, που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του.

Όπως αποκαλύφθηκε, η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», αναμένεται να αποδεχθεί την ενοχή της για διακίνηση της παράνομης ναρκωτικής ουσίας που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια γυναίκα γνωστή ως «βασίλισσα της κεταμίνης» συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την προμήθεια του ναρκωτικού που σκότωσε τον Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, η δίκη της οποίας είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, θα δηλώσει ένοχη για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια από την Καλιφόρνια, παραδέχθηκε τον Ιούλιο και εκείνος την ενοχή του για χορήγηση κεταμίνης, γνωρίζοντας τα προβλήματα εθισμού του Πέρι.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η Σάνγκα προμήθευε τον ηθοποιό με θανατηφόρες ποσότητες μέσω του προσωπικού του βοηθού. Πλέον, αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην πολύκροτη υπόθεση.