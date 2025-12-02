Φέτος, περισσότερο από ποτέ, τα γιορτινά τραπέζια δεν είναι απλώς όμορφα στρωμένα· είναι γεμάτα ζωή. Γεμάτα πρόσωπα που αγαπάμε, στιγμές που κρατούν για χρόνια και γεύσεις που μας ταξιδεύουν. Σε αυτήν ακριβώς τη γιορτινή ατμόσφαιρα μάς προσκαλεί το νέο χριστουγεννιάτικο τεύχος του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με το ΒΗΜΑ.

Σε μια έκδοση που τιμά την αυθεντικότητα της ελληνικής μαγειρικής, την εποχικότητα και τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, 25 σεφ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα γιορτινό αφιέρωμα-ύμνο στη νοστιμιά. Με πρώτες ύλες που ευωδιάζουν χειμώνα—ζουμερά μήλα και κυδώνια, καρύδια, κράνα και καρπούς του βουνού, αποξηραμένα σύκα, κάστανα, χουρμάδες και δαμάσκηνα—οι συνταγές τους γεμίζουν κατσαρόλες και γάστρες με γεύσεις που αναδύουν θαλπωρή, παράδοση και αγάπη. Πιάτα που απλώνονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σαν μια τρυφερή υπόσχεση ότι οι γιορτές είναι εδώ για να μας αγκαλιάσουν.

Στο ίδιο τεύχος, η γλυκιά πλευρά των Χριστουγέννων παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο: κρέμες απαλές σαν χάδι, μαρέγκες που λιώνουν στο στόμα, βασιλόπιτες που κουβαλούν ιστορίες γενεών, μελομακάρονα που μοσχοβολούν μέλι και κανέλα, κουραμπιέδες αχνιστοί, μπισκοτένιοι και τρυφεροί.

Και επειδή κάθε γιορτή έχει και τη δική της περιπλάνηση, εξερευνούμε τα γαστρονομικά στέκια του Παγκρατίου—σημεία αναφοράς που έχουν γίνει κομμάτι της γειτονιάς και προσφέρουν εδέσματα, φουρνίσματα και γλυκά που θέλεις να δοκιμάζεις ξανά και ξανά. Μικρές σταθερές γεύσης που συνθέτουν τον χάρτη μιας πόλης που αγαπά το καλό φαγητό και το μοιράζεται απλόχερα.

Για το ιδανικό ρεβεγιόν, οργανώνουμε βήμα-βήμα το τέλειο σκηνικό: κομψά καναπεδάκια για εντυπωσιακό καλωσόρισμα, πράσινες σαλάτες που στολίζουν το τραπέζι, τάρτες που κλέβουν την παράσταση σε κάθε γιορτινή βραδιά. Κι επειδή οι καλές στιγμές απαιτούν και το ανάλογο ποτήρι, δοκιμάζουμε αφρώδεις οίνους που ανεβάζουν τη διάθεση και ανοίγουν τους ορίζοντες της απόλαυσης.

Το τεύχος φιλοξενεί ακόμη ιστορίες σεφ που αντλούν έμπνευση από τις μνήμες τους και τις μεταμορφώνουν σε δημιουργίες γεμάτες συναίσθημα. Και, φυσικά, δεν λείπει ο απόλυτος οδηγός για να κλείσουμε τραπέζι στα αγαπημένα εστιατόρια και τα πιο λαμπερά ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χαμόγελα και γεύσεις που μένουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ – Το χριστουγεννιάτικο τεύχος που κάνει τις γιορτές να μοσχοβολούν.

Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ.