Το «πράσινο φως» στην πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ διακρατικών δανείων (GLF) έδωσε σήμερα ο ESM. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει στις 15 Δεκεμβρίου σε ακόμη μια πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων, τα οποία εκπορεύονται από το πρώτο μνημόνιο.

Ειδικότερα, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να άρουν την υποχρεωτική κατ’ αναλογία υποχρέωση αποπληρωμής των δανείων του ESM/EFSF σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ρευστότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Η συμφωνία του ESM

Σύμφωνα με τις συμφωνίες δανεισμού του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής σε ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των μηχανισμών ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη δομή του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών Αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM.

Το αίτημα της Ελλάδας

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν ως απάντηση επίσημης αίτησης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος (το αποκαλούμενο και ως «μαξιλάρι»).

Τα GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν προς το παρόν ανεξόφλητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2024.

