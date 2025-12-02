Ένα νέο περιστατικό, με τούρκους ψαράδες να αλιεύουν παράνομα στα ελληνικά νερά καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, στο ανατολικό Αιγαίο.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, επτά μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες έχουν εισέλθει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του Star, οργώνοντας την περιοχή, λεηλατώντας και καταστρέφοντας τους ψαρότοπους με τα τεράστια εργαλεία βυθού που χρησιμοποιούν.