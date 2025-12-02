Ένα νέο περιστατικό, με τούρκους ψαράδες να αλιεύουν παράνομα στα ελληνικά νερά καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, στο ανατολικό Αιγαίο.
Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, επτά μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες έχουν εισέλθει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του Star, οργώνοντας την περιοχή, λεηλατώντας και καταστρέφοντας τους ψαρότοπους με τα τεράστια εργαλεία βυθού που χρησιμοποιούν.
Σύμφωνα με καταγγελίες, όλα αυτά συνέβησαν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, οι οποίες φαίνεται να έκαναν τα «στραβά μάτια» στις παρανομίες.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, η παρουσία των τουρκικών σκαφών επιβεβαιώνεται και από τα στίγματα των ραντάρ δύο ελληνικών αλιευτικών, που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, όταν τα περιπολικά της Ελληνικής Ακτοφυλακής έφτασαν στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει.
Υπενθυμίζεται το σοβαρό επεισόδιο της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, με τουρκικά αλιευτικά και σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, στο Αγαθονήσι, όταν έλληνες λιμενικοί απάντησαν με πυρά στην άρνηση των τούρκων αλιέων, που ψάρευαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, να απομακρυνθούν.