Νέες προκλήσεις από την Τουρκία. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, τέσσερα από τα F-16 που συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους παραβίασαν το FIR Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, πετώντας ανά ζεύγη εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή της Αμμοχώστου.



Διπλωματικές ενέργειες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, λίγα λεπτά αργότερα, δύο ακόμη τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε προκλητικές χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, κοντά στον λεγόμενο «Βόρειο Πόλο» – Καϊμακλί. Την διέλευση κατέγραψαν πολίτες με βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πορεία και η δραστηριότητα των μαχητικών αεροσκαφών καταγράφηκαν λεπτομερώς από τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία ενεργοποιήθηκαν άμεσα για την παρακολούθηση των κινήσεων των τουρκικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα πάντα με το ΡΙΚ, η Εθνική Φρουρά και το υπουργείο Άμυνας προέβησαν στα απαραίτητα διαβήματα καταγγέλλοντας την νέα τουρκική πρόκληση στα Ηνωμένα Έθνη και τους αρμόδιους οργανισμούς.

Η νέα παραβίαση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων στα κατεχόμενα, με τις οποίες επαναλαμβάνεται το αφήγημα περί «δύο κρατών» και «κυριαρχικής ισότητας».

Προκλητική ανάρτηση στο «Χ»

Την ίδια ώρα το τουρκικό υπουργείο άμυνας μέσω του επίσημου του λογαριασμού στην πλατφόρμα X ανάρτησε φωτογραφία Τούρκου πιλότου ο οποίος φαίνεται να χαιρετά στρατιωτικά με φόντο τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πεντάδαχτυλο.

Τη φωτογραφία του τουρκικού υπουργείου άμυνας συνοδεύει λεζάντα η οποία γράφει προκλητικά: «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ευλογημένου έπους!»