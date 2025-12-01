Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g.

Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ όπου διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.