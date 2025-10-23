Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση μουστοκούλουρου με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στo ‘Αργος. Εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.