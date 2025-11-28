Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου δόθηκε νέα παράταση για την απογραφή των ανελκυστήρων. Σύμφωνα με την απόφαση η προθεσμία απογραφή των ανελκυστήρων παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στην απογραφή των ανελκυστήρων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πλέον έχουν απογραφεί περισσότερα από 250.000 ασανσέρ.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Από την Κυβέρνηση θεωρούν ότι με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.