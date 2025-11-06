Η μεγάλη απογραφή ανελκυστήρων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει το πράσινο φως για την καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων της χώρας στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων. Η διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.
Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, από πολυκατοικίες κατοικιών έως εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια. Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008, κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου. Αν δεν έχει καταχωρηθεί, θεωρείται παράνομος και δεν επιτρέπεται η λειτουργία του.
Τα πρόστιμα
Η μη συμμόρφωση δεν φέρνει μόνο πρόστιμα, αλλά και πιθανή διακοπή ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να κόβει το ρεύμα σε όποιον ανελκυστήρα δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης.
Τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του κτηρίου:
- 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών
- 2.500 ευρώ για μικτά κτήρια (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι)
- 5.000 ευρώ για δημόσια κτήρια και εμπορικά κέντρα
Η αμέλεια στην απογραφή δεν είναι τυπικό παράπτωμα· έχει πραγματικές συνέπειες. Εάν συμβεί ατύχημα σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί, η ευθύνη βαραίνει πλήρως τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.
Παρά την υποχρέωση, η πρόοδος της απογραφής παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025, είχαν δηλωθεί μόλις 80.000 ανελκυστήρες από τους περίπου 900.000 που λειτουργούν στη χώρα, δηλαδή μόλις το 10%. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει παράταση πέραν της προθεσμίας του Νοεμβρίου 2025.
Ποια η διαδικασία;
- Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet.
- Εντοπίζει το ακίνητο μέσω ΚΑΕΚ ή άλλων στοιχείων.
- Συμπληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα (έτος εγκατάστασης, στάσεις, συντηρητής κ.ά.).
- Επισυνάπτει άδεια, σχέδια, πιστοποιητικά ελέγχου και υπεύθυνες δηλώσεις.
- Με την ολοκλήρωση, εκδίδεται αριθμός μητρώου που πρέπει να αναρτάται εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα.
- Η απογραφή μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, είτε από τον υπεύθυνο συντηρητή. Όσοι δεν την ολοκληρώσουν, πέρα από τα πρόστιμα, δεν μπορούν να συντηρήσουν νόμιμα τον ανελκυστήρα ούτε να καλυφθούν ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος.
Η απογραφή δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά πράξη ευθύνης και ασφάλειας. Ο αριθμός μητρώου είναι το “διαβατήριο” του ανελκυστήρα, που πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι νόμιμη, ελεγμένη και ασφαλής για τους ενοίκους και το κοινό.