Η μεγάλη απογραφή ανελκυστήρων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει το πράσινο φως για την καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων της χώρας στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων. Η διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, από πολυκατοικίες κατοικιών έως εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια. Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008, κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου. Αν δεν έχει καταχωρηθεί, θεωρείται παράνομος και δεν επιτρέπεται η λειτουργία του.

Τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση δεν φέρνει μόνο πρόστιμα, αλλά και πιθανή διακοπή ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να κόβει το ρεύμα σε όποιον ανελκυστήρα δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του κτηρίου:

1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών

2.500 ευρώ για μικτά κτήρια (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι)

5.000 ευρώ για δημόσια κτήρια και εμπορικά κέντρα

Η αμέλεια στην απογραφή δεν είναι τυπικό παράπτωμα· έχει πραγματικές συνέπειες. Εάν συμβεί ατύχημα σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί, η ευθύνη βαραίνει πλήρως τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

Παρά την υποχρέωση, η πρόοδος της απογραφής παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025, είχαν δηλωθεί μόλις 80.000 ανελκυστήρες από τους περίπου 900.000 που λειτουργούν στη χώρα, δηλαδή μόλις το 10%. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει παράταση πέραν της προθεσμίας του Νοεμβρίου 2025.

Ποια η διαδικασία;

Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet.

Εντοπίζει το ακίνητο μέσω ΚΑΕΚ ή άλλων στοιχείων.

Συμπληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα (έτος εγκατάστασης, στάσεις, συντηρητής κ.ά.).

Επισυνάπτει άδεια, σχέδια, πιστοποιητικά ελέγχου και υπεύθυνες δηλώσεις.

Με την ολοκλήρωση, εκδίδεται αριθμός μητρώου που πρέπει να αναρτάται εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Η απογραφή μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, είτε από τον υπεύθυνο συντηρητή. Όσοι δεν την ολοκληρώσουν, πέρα από τα πρόστιμα, δεν μπορούν να συντηρήσουν νόμιμα τον ανελκυστήρα ούτε να καλυφθούν ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος.

Η απογραφή δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά πράξη ευθύνης και ασφάλειας. Ο αριθμός μητρώου είναι το “διαβατήριο” του ανελκυστήρα, που πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι νόμιμη, ελεγμένη και ασφαλής για τους ενοίκους και το κοινό.