Ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων που διαθέτουν ασανσέρ πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στη σχετική πλατφόρμα προκειμένου να γίνει απογραφή και κάθε ανελκυστήρας να έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό. Τα πρόστιμα θα αγγίζουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, μόλις 80.000 ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί στην σχετική ψηφιακή πλατφόρμα ELEVATOR.MINDEV.GOV.GR, σε σύνολο περίπου 750.000 – 900.000 ασανσέρ, που υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε τους πολίτες να συμμορφωθούν με αυτή οδηγία και να δηλώσουν στην πλατφόρμα τους ανελκυστήρες, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ασανσέρ, όπου αυτό απαιτείται και να λάβουν την πιστοποίηση για την ασφαλή λειτουργία τους.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, δε χρειάζεται καν η υποβολή δικαιολογητικών, είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει είτε από τους διαχειριστές, είτε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, είτε ακόμα και τους συντηρητές των ασανσέρ, μέσα σε 2-3 λεπτά αναφέρει η ΕΡΤ.

Όσοι παραλείψουν να κάνουν την απογραφή έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, που θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανεμιστήρα για τη χρήση κατοικίας, στα 2.500 ευρώ ανά ανεμιστήρα για μεικτές χρήσεις, δηλαδή και για κατοικίες και για γραφεία και στα 5.000 ευρώ για τα επαγγελματικά ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία, αλλά και τα δημόσια κτήρια.