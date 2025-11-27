Στο ιστορικό Σχολείο της Βολισσού Χίου, που γιορτάζει τα 100 χρόνια της ζωής του, παρουσιάζεται, από τις 2 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, η ομαδική έκθεση «Τα όνειρα της Άτοσσας». Η έκθεση ήρθε σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, ως μια συμβολική δράση στήριξης και ενδυνάμωσης, μέσω της τέχνης, μετά την καταστροφική φωτιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και μικτής τεχνικής, εμπνευσμένα από την τραγωδία Πέρσες του Αισχύλου, ένα αντιπολεμικό και επίκαιρο έργο που σχολιάζει τα δεινά του πολέμου, την αλαζονεία και την έπαρση της εξουσίας, καθώς και την αλόγιστη καταστροφή της φύσης, βρίσκονται στον εντυπωσιακό χώρο του Σχολείου και ο επισκέπτης μεταφέρεται σε ένα πολύχρωμο σύμπαν, ενώ ταυτόχρονα από τα παράθυρα διακρίνει τα καρβουνιασμένα απομεινάρια κτισμάτων, πεύκων και ελαιόδεντρων.

Συγκεκριμένα, 70.000 στρέμματα δασικής έκτασης και οικισμών της ΒΔ Χίου, χάθηκαν από την πύρινη λαίλαπα, ενώ άλλες 30.000 είχαν καταστραφεί στην κεντρική και νότια Χίο, τον Ιούνιο του 2025. Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού «Μιχ. Παπαμαύρος», η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής και η Επιτροπή Εορτασμού των 100 χρόνων του Σχολείου, επέλεξαν συμβολικά αυτό το εικαστικό γεγονός ως πρώτη από μια σειρά δράσεων, που σκοπό τους έχουν, πέρα από τη στήριξη και εμψύχωση των κατοίκων, να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί, για την ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας της ευρύτερης περιοχής και της προστασίας του οικοσυστήματος.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ρένα Αβαγιανού, Κατερίνα Ασλανίδου, Ιάκωβος Βάης, Γιάννης Γαλαίος, Έλλη Γρίβα, Μάρκος Ευλογημένος, Γεωργία Καλογεροπούλου, Βασιλική Κοσκινιώτου, Κάλλη Ντολτσέτι, Ελένη Πεχλιβάνη, Αγγελική Σβορώνου, Μάρθα Τσιάρα, Βούλα Παρασκευή Φερεντίνου και Σοφία Χουλιαρά.

Τρεις από τις συμμετέχουσες εικαστικούς, η Γεωργία Καλογεροπούλου, η Ελένη Πεχλιβάνη και η Μάρθα Τσιάρα, επισκέφτηκαν το νησί και υλοποίησαν αφιλοκερδώς εργαστήρια (κόμικς, ζωγραφικής δημιουργίας εικαστικού βιβλίου) και η επιμελήτρια της έκθεσης, Καλλιόπη Λιαδή, σχεδίασε διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, μέλη του Συνόλου εθνίκ και αυτοσχεδιαστικής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Χίου πρόσφεραν μουσική παράσταση.

Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούσαν μέρος μιας μεγαλύτερης έκθεσης με τίτλο «Άτοσσα τι ονειρεύεσαι;», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στους χώρους του τον Σεπτέμβριο.

Η έκθεση ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό, ώρες 13.00-17.00, ενώ μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Αν κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλος φορέας επιθυμεί να την επισκεφτεί, μπορεί να το κάνει, κατόπιν συνεννόησης, σε ώρες λειτουργίας του Σχολείου, μέχρι και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.