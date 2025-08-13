Ενδεικτικά της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται από χθες σε διάφορες περιοχές, κυρίως στα δυτικά της χώρας και στη Χίο, είναι τα δεδομένα που δημοσιεύει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αποτυπώνουν τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Όπως επισημαίνουν πάντως οι μετεωρολόγοι που επιμελήθηκαν τη δημοσίευση στο meteo, «οι αριθμοί που δίνονται, δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία».