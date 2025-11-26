Καθώς οι πόρτες του Οβάλ Γραφείου κλείνουν πίσω από τις διαδοχικές συναντήσεις, ένα όνομα ψιθυρίζεται επίμονα στους διαδρόμους της εξουσίας: Το όνομα του Κέβιν Χάσετ.

Ο Λευκός Οίκος μοιάζει να έχει μπει σε ρυθμούς επιλογής πρωταγωνιστή για τον πιο κρίσιμο θεσμικό ρόλο της χώρας, εκείνον της ηγεσίας της Fed, με την κατάσταση να παραπέμπει σε μια πολιτικοοικονομική… οντισιόν υψηλής έντασης.

Στο φόντο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απολαμβάνει το παιχνίδι της προσμονής κι ενώ οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους, το κυνήγι για την προεδρία της Fed πλησιάζει στην κορύφωση, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό: ποιος θα αναλάβει να φέρει τη νομισματική πολιτική πιο κοντά στη «γραμμή Τραμπ»;

Ο Κέβιν Χάσετ στην κορυφή της λίστας

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία, ο Κέβιν Χάσετ έχει καταφέρει να επικρατήσει στις εσωτερικές συζητήσεις, ως ο βασικός υποψήφιος για την προεδρία της Federal Reserve.

Το στοιχείο που φαίνεται να τον ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η θητεία του στον Λευκό Οίκο, αλλά και η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τον Τραμπ, τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος θεωρεί τον Χάσετ πρόσωπο απολύτως ευθυγραμμισμένο με τη δική του αντίληψη περί επιθετικής μείωσης επιτοκίων — μια στρατηγική που ο Τραμπ θεωρεί κρίσιμη για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της πολιτικής του ατζέντας.

Η φιλοσοφία των επιτοκίων και ο ρόλος του Τραμπ

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ποτέ την ενόχλησή του για τον τρόπο που η Fed διαχειρίστηκε τη νομισματική πολιτική, ιδιαίτερα επί προεδρίας Πάουελ. Θεωρεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα άργησε να μειώσει τα επιτόκια και δε λειτούργησε υποστηρικτικά προς τις οικονομικές του επιδιώξεις.

Ο Χάσετ, από την πλευρά του, έχει δηλώσει δημοσίως ότι «θα μείωνε τα επιτόκια άμεσα», αν είχε τον έλεγχο της Fed, επικαλούμενος οικονομικά δεδομένα που —όπως υποστηρίζει— δικαιολογούν μια χαλαρότερη νομισματική στάση. Έχει, επίσης, ασκήσει έντονη κριτική στη Fed, για το ότι «άφησε τον πληθωρισμό να ξεφύγει» μετά την πανδημία.

Η δύσκολη αποστολή του Σκοτ Μπέσεντ

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται του «κάστινγκ» για τον επόμενο επικεφαλής. Καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο απαιτήσεις, να βρει έναν υποψήφιο που ο Τραμπ εμπιστεύεται και να μην προκαλέσει αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Μπέσεντ έχει ήδη εξετάσει σχεδόν 12 στελέχη και βρίσκεται στο τελικό στάδιο συνεντεύξεων.

Από την αρχική λίστα έχουν απομείνει πέντε υποψήφιοι με πραγματικές πιθανότητες: ο Κέβιν Χάσετ, ο Κέβιν Γουόρς, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, η Μισέλ Μπόουμαν και ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC την Τρίτη, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Τραμπ να ανακοινώσει την επιλογή του για την προεδρία της Fed μέσα στον επόμενο μήνα, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι είναι κοντά στο να κάνει μια επιλογή. Στις 18 Νοεμβρίου δήλωσε: «Νομίζω ότι ήδη γνωρίζω την επιλογή μου», χωρίς να αποκαλύψει ποιον θα επέλεγε ως πρόεδρο. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε πει ότι ο Χάσετ, μαζί με τον πρώην αξιωματούχο της Fed, Κέβιν Γουόρς και τον νυν διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, ήταν οι τρεις κορυφαίοι υποψήφιοι.

Η επιδείνωση της σχέσης με τον Τζερόμ Πάουελ

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε ο ίδιος διορίσει τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed, το 2018, η σχέση τους έκτοτε έχει διαλυθεί.

Ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να τον χαρακτηρίζει «κατάφωρα ανίκανο» και να δηλώνει ότι θα τον απέλυε «με ευχαρίστηση» αν δεν τον συγκρατούσαν στενοί του συνεργάτες.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Πάουελ δεν πρόκειται να ολοκληρώσει τη θητεία του ως πρόεδρος πριν τον Μάιο του 2026.

Ωστόσο, μπορεί να παραμείνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για ακόμη δύο χρόνια —εκτός αν επιλέξει ο ίδιος να αποχωρήσει, δίνοντας στην κυβέρνηση άλλη μια καίρια θέση προς κάλυψη.

Οι επόμενες κινήσεις στον Λευκό Οίκο

Οι τελικοί υποψήφιοι αναμένεται να περάσουν από άλλον έναν «κύκλο αξιολόγησης», συναντώντας την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Από εκεί, ο Τραμπ θα κληθεί να επιλέξει ποιος θα αναλάβει ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά αξιώματα στον κόσμο, αλλά και ποιος θα καθορίσει τον ρυθμό πτώσης των επιτοκίων, τους επόμενους μήνες…

