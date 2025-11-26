Η ήττα από τον Παναθηναϊκό και κυρίως η εικόνα της Παρτιζάν φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου σέρβικου Μεσου, «mozzartsport», ο Ζοτς πήρε την απόφαση να παραιτηθεί.

Ο 65χρονος έχει ενημερώσει τη διοίκηση του συλλόγου για την πρόθεσή του να αποχωρήσει εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για το καλό της ομάδας. Το ίδιο ρεπορτάζ ξεκαθαρίζει πως θα υπάρξει άμεση συνάντηση του 65χρονου τεχνικού με το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας και τον πρόεδρο, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ώστε να παρθεί μια τελική απόφαση.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από μια εξαιρετική πορεία στους πάγκους επέστρεψε στην Παρτίζαν το 2021 με στόχο την αναγέννησή της. Μάλιστα, όπως είχε τονίσει σε συνέντευξή του επιθυμούσε να ολοκληρώσει εκεί την προπονητική του.