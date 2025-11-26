Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, έλαβε χώρα χθες, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV DAY) της διμερούς διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης Ελλάδας και Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ 14».
Η άσκηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, ξεκίνησε την Κυριακή 16 με ημερομηνία και ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ σκοπός διεξαγωγής της είναι η συνεκπαίδευση και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή.
Συναφώς, εντός του πεδίου διεξαγωγής της «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» συνεξετάστηκαν η άσκηση «MINA 25» υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και η άσκηση «HERCULES 25», υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.