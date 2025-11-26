Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, έλαβε χώρα χθες, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV DAY) της διμερούς διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης Ελλάδας και Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ 14».

Η άσκηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, ξεκίνησε την Κυριακή 16 με ημερομηνία και ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ σκοπός διεξαγωγής της είναι η συνεκπαίδευση και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή.

Συναφώς, εντός του πεδίου διεξαγωγής της «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» συνεξετάστηκαν η άσκηση «MINA 25» υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και η άσκηση «HERCULES 25», υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.