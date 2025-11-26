Όταν ακούμε για δυναμικά τιμολόγια ενέργειας με διαφορετική χρέωση ανάλογα με την ώρα και την ημέρα, σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι που αφορά στο μέλλον. Κάτι που θα έρθει κάποια στιγμή, όταν η αγορά ενέργειας ωριμάσει περισσότερο. Ο ΗΡΩΝ, όμως, δεν περιμένει το αύριο! Με το καινοτόμο πρόγραμμα Happy Hour, φέρνει αυτές τις εξελίξεις σήμερα στην ελληνική αγορά, δίνοντας και πάλι αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια.

Το κυμαινόμενο τιμολόγιο ΗΡΩΝ Happy Hour υιοθετεί στην πράξη τη λογική των δυναμικών τιμολογίων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο (ψηφιακό) μετρητή να επωφεληθούν της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας μηδενική χρέωση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για 3 συνεχόμενες ώρες κάθε μέρα!

Ας δούμε όμως πως λειτουργεί το ΗΡΩΝ Happy Hour στην πράξη. Το νέο πρόγραμμα αξιοποιεί τον έξυπνο μετρητή και για 3 συνεχόμενες ώρες, συνήθως στη ζώνη μεταξύ 10 το πρωί και 4 το απόγευμα, που συνήθως βρίσκεται στο αποκορύφωμά της η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, η χρέωση προμήθειας μηδενίζεται.

Επιπλέον, ο ΗΡΩΝ έχει αναπτύξει και προσφέρει δωρεάν την εφαρμογή EnergiQ by ΗΡΩΝ, που αποτελεί τον αξιόπιστο ψηφιακό σύμβουλο ενέργειας και ενημερώνει τον καταναλωτή, από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, για το δωρεάν 3ωρο του επόμενου 24ώρου. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να προγραμματίσει εγκαίρως τη λειτουργία των πιο ενεργοβόρων συσκευών του σπιτιού ή της επιχείρησής του: το πλυντήριο, τον θερμοσίφωνα, το σύστημα κλιματισμού ή τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η εφαρμογή EnergiQ προσφέρει πολύ περισσότερα από μια απλή ειδοποίηση. Ο καταναλωτής μπορεί να δει αναλυτικά την κατανάλωση σε kWh που έκανε κάθε ώρα τις προηγούμενες ημέρες, την κατανάλωση σε kWh που αντιστοιχεί στις δωρεάν ώρες, διαπιστώνοντας έτσι το όφελός του, να παρακολουθήσει τη συνολική χρέωση προμήθειας που θα προκύψει στον επόμενο λογαριασμό και να λάβει εξατομικευμένες συμβουλές για τη μείωση της κατανάλωσης.

Και για όσους δεν διαθέτουν ακόμη έξυπνο μετρητή; Ο ΗΡΩΝ δεν αφήνει κανέναν παραπονούμενο! Με το Happy Hour For All, προσφέρει μηδενική Χρέωση Προμήθειας ημερησίως για την κατανάλωση εντός του διαστήματος των συγκεκριμένων 3 ωρών, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της Χρέωσης Προμήθειας ανά μήνα που θα προκύπτει από τις Χρεώσεις Προμήθειας ανά ώρα, σταθμισμένες με την Μέση Ωριαία Κατανάλωση ανά ημερολογιακό μήνα των Μετρητών ΧΤ του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μόλις ο ΔΕΔΔΗΕ αντικαταστήσει τον παλιό μετρητή με έξυπνο (ψηφιακό), η μετάβαση στο πλήρες Πρόγραμμα Happy Hour γίνεται αυτόματα.

Το ΗΡΩΝ Happy Hour προσφέρεται με μηδενικό μηνιαίο πάγιο και είναι διαθέσιμο τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις.

Το ΗΡΩΝ Happy Hour δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα ενέργειας. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση, ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε το μέλλον της ενέργειας. Αυτό είναι ήδη εδώ, προσιτό, λειτουργικό, καινοτόμο. Προσφέρεται με μηδενικό μηνιαίο πάγιο, τόσο για οικιακούς καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις, και αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι ο ΗΡΩΝ πρωτοπορεί, φέρνοντας αναπάντεχες λύσεις στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών στο πεδίο της ενέργειας!