Το «value for money» δεν είναι πλέον μία απλή επιθυμία του καταναλωτή, αλλά το απόλυτο προαπαιτούμενο στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην ελληνική αγορά, ωστόσο, υπάρχει ένα διαχρονικό «αγκάθι» που συχνά οδηγεί σε εγκατάλειψη καλαθιού: το κόστος των μεταφορικών.

Η SHOPFLIX, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, λανσάρει μία νέα, επιθετική στρατηγική με το SHOPFLIX max, μια συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για έναν ολόκληρο χρόνο, με στόχο να καταργήσει ουσιαστικά αυτό το εμπόδιο.

Σε μία διαφωτιστική συνέντευξη στο tovima.gr, ο Γιάννης Στάθης, CEO της SHOPFLIX, αναλύει τη φιλοσοφία πίσω από το SHOPFLIX max, τον τρόπο που η υπηρεσία αυτή μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον καταναλωτή και πώς επηρεάζει τόσο τους συνεργαζόμενους εμπόρους όσο και την αγοραστική συμπεριφορά ενόψει και της περιόδου της Black Friday. Μας εξηγεί, παράλληλα, πώς διασφαλίζεται η υπόσχεση των δωρεάν μεταφορικών σε μία χώρα με την ιδιαίτερη γεωγραφία της Ελλάδας και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη της νέας αυτής πλατφόρμας πιστότητας.

Το “Value for money” έχει γίνει το νέο προαπαιτούμενο του online shopping. Πώς πιστεύετε ότι το SHOPFLIX max επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει πραγματική αξία για τον καταναλωτή;

Ο καταναλωτής είναι πλέον έμπειρος και ιδιαίτερα προσεκτικός. Θέλει ξεκάθαρη αξία και θέλει να τη βλέπει άμεσα. Με το SHOPFLIX max προσφέρουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: τη δυνατότητα να ψωνίζει χωρίς να επιβαρύνεται με μεταφορικά, σε κάθε αγορά, για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην πράξη, η σχέση τιμής – αξίας εδώ είναι εμφανής από την πρώτη παραγγελία. Η υπηρεσία κοστίζει μόλις 20 ευρώ, που είναι η καλύτερη τιμή της αγοράς, ή ακόμα καλύτερα 10 ευρώ χάρη στην επιστροφή που προσφέρουμε εφόσον αγοράσει την υπηρεσία με κάρτα Visa. Έτσι, ο πελάτης αποκτά ένα σταθερό, προβλέψιμο και οικονομικά συμφέρον μοντέλο αγορών. Δεν αντιμετωπίζει πια τα μεταφορικά ως εμπόδιο, και αυτό μεταφράζεται σε μια πιο άνετη, πιο ευέλικτη και πιο σίγουρη εμπειρία shopping. Νομίζω πως αυτός είναι ο ορισμός του value for money: μια υπηρεσία που αποδίδει περισσότερα από το κόστος της, κάθε μέρα.

Τα μεταφορικά κόστη αποτελούν διαχρονικά ένα σημαντικό pain point στο ελληνικό online shopping. Πώς θα αλλάξει το SHOPFLIX max την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή;

Τα μεταφορικά κόστη συχνά αποτρέπουν μικρές, καθημερινές αγορές και αυξάνουν το ποσοστό εγκατάλειψης καλαθιού. Με το SHOPFLIX max αφαιρούμε αυτό το βάρος από τον καταναλωτή. Όταν πλέον ξέρει ότι οι παραγγελίες του δεν έχουν επιπλέον κόστος παράδοσης, αγοράζει πιο ελεύθερα, πιο γρήγορα και πιο συχνά. Αυτό δημιουργεί μια νέα συνήθεια: το SHOPFLIX γίνεται η προεπιλεγμένη πλατφόρμα, γιατί εξασφαλίζει σταθερή και συμφέρουσα εμπειρία. Πιστεύω ότι η υπηρεσία θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της συχνότητας αγορών και σε έναν πιο υγιή, πιο προβλέψιμο τρόπο αλληλεπίδρασης του κοινού με το online shopping.

Μένοντας στα δωρεάν μεταφορικά. Με ποιους τρόπους θα επηρεάσει τους συνεργαζόμενους εμπόρους και ποιο είναι το μακροπρόθεσμο στρατηγικό όφελος για τη SHOPFLIX από αυτή την επιθετική τιμολόγηση;

Είναι σαφές ότι τα συνεργαζόμενα καταστήματα του SHOPFLIX ωφελούνται ιδιαίτερα από μια υπηρεσία σαν το SHOPFLIX max. Όταν ο πελάτης δεν ανησυχεί για τα μεταφορικά, η πιθανότητα να ολοκληρώσει την αγορά αυξάνεται αισθητά. Αυτό σημαίνει υψηλότερο conversion, συχνότερες παραγγελίες και μεγαλύτερη συνολική κίνηση προς τα καταστήματά τους. Μακροπρόθεσμα, η στρατηγική αξία για εμάς βρίσκεται στο ότι δημιουργούμε ένα πιο σταθερό και παραγωγικό οικοσύστημα. Το SHOPFLIX max συμβάλλει στο να καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και ολόκληρο το οικοσύστημα του SHOPFLIX, κάτι που ενισχύει και τους συνεργάτες μας. Πρόκειται για μια επένδυση που επιστρέφει σε όλους, γιατί βελτιώνει την ποιότητα της αγοράς συνολικά.

Σε μια χώρα με ιδιαίτερη τοπογραφία, η διατήρηση χαμηλού ή μηδενικού κόστους μεταφορικών στις απομακρυσμένες περιοχές είναι πρόκληση. Πώς διασφαλίζετε αυτή την υπόσχεση και ποιος είναι ο ρόλος του SHOPFLIX max στη δέσμευση για πανελλαδική εξυπηρέτηση;

Η Ελλάδα έχει γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Το δίκτυό μας έχει στηριχθεί από την πρώτη ημέρα σε μια δομή που εξασφαλίζει προβλέψιμη, ποιοτική παράδοση σε όλη τη χώρα. Με το SHOPFLIX max αναλαμβάνουμε μια ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση: ότι η πρόσβαση σε δωρεάν μεταφορικά δεν είναι προνόμιο που αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η υπηρεσία εφαρμόζεται παντού, γιατί πιστεύουμε ότι η συμπεριληπτική εξυπηρέτηση είναι βασικό στοιχείο του ρόλου μας ως marketplace. Η επένδυσή μας στην πανελλαδική κάλυψη δεν είναι απλώς επιχειρησιακή επιλογή, είναι μια στρατηγική δήλωση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την προσβασιμότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για το SHOPFLIX max; Θα υπάρξουν στο μέλλον επιπλέον προνόμια;

Το SHOPFLIX max είναι μόνο η αρχή. Τα δωρεάν μεταφορικά αποτελούν το βασικό πυλώνα της υπηρεσίας, όμως ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πιστότητας που προσφέρει ουσιαστική αξία στον πελάτη, όχι απλώς αποσπασματικά οφέλη. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την υπηρεσία με επιπλέον προνόμια, συνεργασίες και εκπλήξεις που θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη σχέση του χρήστη με το SHOPFLIX. Σκεφτόμαστε το SHOPFLIX max ως μια πλατφόρμα που εξελίσσεται συνεχώς και που μπορεί να υποστηρίξει μια πιο προσωπική, πιο προσαρμοσμένη εμπειρία για κάθε μέλος.

Με τη Black Friday να αποτελεί καταλύτη κατανάλωσης, πόσο σημαντικό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να “αποσβέσει” τη συνδρομή σε 1–2 αγορές; Ήταν προγραμματισμένο το λανσάρισμα για αυτή τη χρονική στιγμή;

Η Black Friday είναι μια περίοδος όπου οι αγορές αυξάνονται κατακόρυφα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν περισσότερο τον καταναλωτή. Το γεγονός ότι η συνδρομή του SHOPFLIX max μπορεί να αποσβεσθεί ουσιαστικά άμεσα, στις πρώτες κιόλας παραγγελίες ενός πελάτη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί κάνει χειροπιαστό το όφελος από την πρώτη στιγμή. Το timing ήταν πράγματι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Θέλαμε να δώσουμε στο αγοραστικό κοινό μια λύση που το ενισχύει οικονομικά ακριβώς την περίοδο που τη χρειάζεται περισσότερο. Οι συνεργάτες του SHOPFLIX φροντίζουν, όπως και όλο το χρόνο για τις ανταγωνιστικές προσφορές και θέλαμε να προσθέσουμε ακόμα ένα δυνατό κίνητρο αγοράς και να μετατρέψουμε το SHOPFLIX στον πλέον συμφέροντα και αξιόπιστο προορισμό της Black Friday. Το SHOPFLIX max υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική: ο πελάτης αγοράζει πιο έξυπνα, πιο άνετα και με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι κερδίζει πραγματική αξία.