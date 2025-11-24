Στις φυλακές οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Την προφυλάκιση του αποφάσισαν από κοινού ανακριτής και εισαγγελέας, όπως αναφέρει το pelop.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι έπεσε θύμα βιασμού, όπως κατήγγειλε το ίδιο, και μάλιστα μέσα στο σχολείο του από το αγόρι. Η ιατροδικαστική εξέταση έχει επιβεβαιώσει πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι γονείς του κοριτσιού, ο 16χρονος συνάντησε την κόρη τους στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής απογευματινή ώρα, που ήταν κλειστό, και με τη βία την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν τον 16χρονο, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κακουργηματικού χαρακτήρα από τον Ανακριτή Αχαΐας. Ο ανήλικος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, ενώ παράλληλα οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και για τους γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως σημείωνε το τοπικό μέσο thebest.gr.

Πώς στήθηκε το ραντεβού;

«Τον 16χρονο τον γνωρίζει η οικογένεια, γνωριζόντουσαν από παλιά, δεν ήταν φίλοι. Είναι μία μικρή κοινωνία, όλοι γνωρίζονται, έτσι γνωριζόντουσαν και τα παιδιά. Αν το αγόρι το έκανε πρώτη φορά, σίγουρα θα το ξανακάνει, αν δεν τιμωρηθεί. Δεν έχει συλληφθεί, ήξερε πως πρέπει να κινηθεί για να γλιτώσει», αναφέρει μαρτυρία στο LiveNews.

Σύμφωνα με την έρευνα, το αγόρι προσέγγισε το κορίτσι μέσω Instagram και ξεκίνησαν να μιλάνε εκεί. Οι δύο τους είχαν συχνή επικοινωνία, και το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου 2025, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία, συναντήθηκαν σε περιοχή της Πάτρας. Ο ανήλικος φέρεται να την έπεισε να τον ακολουθήσει σε απομονωμένο σημείο, μη ορατό από άλλα άτομα. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άσκησε σωματική βία και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 12χρονης.