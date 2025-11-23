Δύο αμερικανοί πρόεδροι, δύο δολοφονίες, ένας αιώνας διαφορά και ακόμη αναπάντητα ερωτήματα.

Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής αφηγείται τα γεγονότα πίσω από τις δολοφονίες του Αβραάμ Λίνκολν και του Τζον Κένεντι: τους δράστες, τα κίνητρα, τις αντιφάσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας που εξακολουθούν να απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ποιες οι 13 εντυπωσιακές συμπτώσεις που συνδέουν τους δύο δολοφονημένους ηγέτες και κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάτι καθαρά τυχαίο ή και για κάτι περισσότερο…

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Αίμα και εξουσία: Οι δολοφονίες των Λίνκολν – Κένεντι και οι μυστηριώδεις συμπτώσεις» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Αβραάμ Λίνκολν

Τα παιδικά χρόνια, τα πρώτα επαγγελματικά βήματα και το ενδιαφέρον για την πολιτική

Η εκλογή του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ και οι αντιδράσεις που προκαλούσε η «λαϊκή» καταγωγή του

Η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Η κατάργηση της δουλείας και οι απειλές

Η δολοφονία του Λίνκολν στο Ford’s Theatre

Ο δολοφόνος Τζον Γουίλκς Μπουθ και τα κίνητρα

Η απόδραση και η καταδίωξη από στρατό και αστυνομία

Η δολοφνία του Τζον Γουίλκς Μπουθ

Η ομολογία του Μπουθ και η καταγραφή του εγκλήματος στο ημερολόγιο του

Η «Δίκη των Συνομοτών», των 8 συνεργών του Μπουθ και οι αντιφατικές μαρτυρίες

Τζον Κένεντι

Το πορτρέτο του Κένεντι και η χαρισματική παρουσία

Οι πιο κλειστές και περίπλοκες πτυχές της προσωπικότητάς του

Η κατηγορίες για νεποτισμό, μυστικοπάθεια και υπερβολική έμφαση στην εικόνα

Οι λανθασμένοι χειρισμοί: Κόλπος των Χοίρων, αρχική εμπλοκή στο Βιετνάμ, επιφυλακτική στάση στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων

Η εξωσυζυγική ζωή και oi σκιές στη δημόσια εικόνα

Η πολιτική επιδίωξη να εναρμονίσει τις ΗΠΑ με τα φιλελεύθερα ιδανικά και η ανησυχία για την κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου.

Το ταξίδι στο Τέξας και η δολοφονία

Το «Φιλμ Ζαπρούντερ» και η αναπαράσταση των πυρών από το 6ο πάτωμα της αποθήκης βιβλίων

Η σύλληψη του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ και τα στοιχεία εναντίον του

Η δολοφονία Όσβαλντ και οι συνέπειες

Οι θεωρίες συνωμοσίας για εμπλοκή οργανώσεων και πολιτικών αντιπάλων

Οι συμπτώσεις Λίνκολν – Κένεντι, 13 καταγεγραμμένες ομοιότητες μεταξύ των δύο δολοφονιών