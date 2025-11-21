Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα παρακάτω τμήματα της οδού Καλλιρρόης, από σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (επιτάχυνσης), στο ύψος του ο.α. 119 συνολικού μήκους (30) μέτρων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στο δεξί τμήμα του οδοστρώματος, στο ύψος της συμβολής της με τον συνδετήριο κλάδο της οδού Λαγουμιτζή ο.α. 2-4.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην οδό Λαγουμιτζή επί του συνδετήριου κλάδου: θα διεξάγεται από το εναπομένον μη καταληφθέν πλάτος του οδοστρώματος το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3,50 μέτρα.

Στην οδό Καλλιρρόης: η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες αριστερότερες λωρίδες κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Σε ισχύ τίθενται σήμερα Παρασκευή 21/11 έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τις 6:00 μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής: