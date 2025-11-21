Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο Παγκράτι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα και παρέσυρε μια πεζή γυναίκα, η οποία αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 19:00, στη διασταύρωση των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου. Το αυτοκίνητο φέρεται να είχε χάσει τον έλεγχο πριν χτυπήσει τα σταθμευμένα ΙΧ.

Η γυναίκα -περίπου 60 ετών – υπέστη βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.