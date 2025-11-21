Δύσκολη θα είναι η Κυριακή 23/11 για όσους θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6:00-13:00 λόγω του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.

Συγκεκριμένα:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών ως εξής: