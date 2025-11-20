Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση σχολιάστηκε αρκετά. Ένας από αυτούς που κατέθεσαν την άποψή τους ήταν και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας φρόντισε να επιτεθεί στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις δηλώσεις που έκανε.

Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αφού ο κ. Γεωργιάδης της ζήτησε να ακολουθήσει το παράδειγμα του κ. Καραναστάση για να «ηρεμήσει το Κοινοβούλιο».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της Ζωής Κωνσταντίνου «η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ»…

Άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται, όπως αυτός ο «σπουδαίος», «γενναίος» κλπ, είναι αυτοί που συμβιβάζονται με την βρωμιά και δεν έχουν την δική του γενναιότητα, ακεραιότητα κλπ…. Έχω ακούσει πολλές γελοιότητες από αυτή την κυρία τόσο καιρό, αλλά τόσο μεγάλη ομολογώ πώς όχι…

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την «γενναιότητα» του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την «γενναιότητα» του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…»