Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εκπαίδευση στον Γιάννη Θ. Διαμαντή.

Παράλληλα, αναλύει γιατί η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων φοβίζει το Μαξίμου.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Πανελλαδικές vs Εθνικό Απολυτήριο: Οι δεύτερες σκέψεις της κυβέρνησης» θα ακούσετε:

0:47 Ο φειδωλός σχεδιασμός της κυβέρνησης να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις.

2:49 Η ατζέντα της πρόσφατης συζήτησης για την εκπαίδευση στο Μέγαρο Μαξίμου.

4:23 Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο και γιατί καθυστερεί να εφαρμοστεί στα σχολεία.

5:02 Ο τρόπος απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου και το αβέβαιο μέλλον των πανελλαδικών εξετάσεων.

7:02 Πώς θα υπολογίζεται ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου.

8:01 Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών που εξετάζει η κυβέρνηση στο εξεταστικό σύστημα.

