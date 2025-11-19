Η παράσταση που σύστησε ουσιαστικά τον Βασίλη Μπισμπίκη, ρεαλιστική, σκληρή, ωμή, επιστρέφει στον νέο χώρο της ομάδας Cartel, το εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα – Μουζάκης», στο Αιγάλεω. Πρόκειται για τη σκηνική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ, που προσεγγίζει με σπάνια ευαισθησία αλλά και με καθαρό ρεαλισμό τον ανθρώπινο πόνο, σχεδόν γκρεμίζοντας τον τέταρτο τοίχο του θεάτρου. Ο Μπισμπίκης μπολιάζει έντονα το έργο με το ελληνικό στοιχείο, ενώ η σωματικότητα επιβάλλει τους δικούς της κανόνες.

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ερρικα Μπίγιου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Γιώργος Σιδέρης, Λευτέρης Αγουρίδας, Γιανμάζ Ερντάλ, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυίδ Σταμούλος

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης, Μετ.-Ελεύθερη απόδοση: Σοφία Αδαμίδου, Σχεδ. φωτ.: Δημήτρης Κατσαΐτης, Σκηνικά-Κοστούμια: Ομάδα Cartel, Οργ. παραγωγής: Φαίη Τζήμα, Τεχνική διεύθυνση: Γιανμάζ Ερντάλ, Κατασκευή σκηνικού: Ομάδα Cartel, Ηλεκτρολόγος: Μιλτιάδης Στόλη, Β. σκηνοθέτη: Στέλιος Τυριακίδης, Β. παραγωγής: Ιωάννα Μπιτούνη, Χριστίνα Γκιώνη, Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Trailer: Θωμάς Παλυβός, Αφίσα: Παναγιώτης Μητσομπόνος, Παραγωγή: Ομάδα Cartel

Info

Θέατρο: Cartel Τεχνοχώρος – Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 39, Αιγάλεω, τηλ.: 693 989825

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 6 Νοεμβρίου -4 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ.-Κυρ.: 21:00

Διάρκεια: 135΄

Εισιτήριο: 15€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ανθρωποι και ποντίκια» από το inTickets.