Χωρίς τρένα, προαστιακό σήμερα 18 Νοεμβρίου όλη η χώρα καθώς οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς ξεκίνησε στις 00:01 και θα διαρκέσει έως τις 24:00. Οι απεργία είναι καθολική και στις ράγες ανά τη χώρα θα υπάρξει πολύ μειωμένη κίνηση αμαξοστοιχιών με αποτέλεσμα τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια να ακυρωθούν. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν πολύ λίγια δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, όπως προβλέπεται από το νόμο.

«Συστηματική αδιαφορία της Hellenic Train»

Η απεργία αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και όπως ενημερώνουν οι εργαζόμενοι αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

«Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας»

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

«Αδικαιολόγητες απολύσεις»

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Τα αιτήματα

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

– άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,

– τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,

– επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,

– μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,

– προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,

ανάκληση απολύσεων,

– αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,

– ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Προσωπικό Ασφαλείας και ματαίωση δρομολογίων

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας οπότε και θα πραγματοποιηθούν περιορισμένα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.