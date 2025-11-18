Τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, το στεγαστικό και η ακρίβεια, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος – μεταξύ άλλων – είχε υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση έχει «ξεμείνει από συμμάχους στην περιοχή».

«Εξακολουθώ να αποφεύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ότι, «σεβόμενος τη θέση, την ιστορία του και το πρόσφατο πένθος του», επιλέγει «να μη σχολιάσει δημόσια τίποτα» από όσα εκείνος είπε.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν προτίθεται να αναφερθεί στους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του κ. Σαμαρά από το κόμμα, ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί και σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Τι είπε για βιβλίο Τσίπρα

Ερωτηθείς για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε όσα είχε δηλώσει και προ ημερών, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και ότι αφήνει την αποδόμησή του «σε άλλους».

«Μάλλον αισθάνεται άσχημα για όσα έγιναν», σχολίασε για τον κ. Τσίπρα, προσθέτοντας πως ο ίδιος επιλέγει «να μιλά για το μέλλον, ενώ εκείνος επιμένει να αναφέρεται στο παρελθόν».

«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία που αφορούν εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν. Το ότι αισθάνεται την ανάγκη για να ξαναγράψει μια ιστορία όπως αυτός πιστεύει με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται μάλλον άσχημα για ό,τι συνέβη επί της πρωθυπουργίας του» είπε αναλυτικά ο πρωθυπουργός.

«Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια», σχολίασε με μια μεταφορά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκριτική προσέγγιση στο παρελθόν δεν έχει θέση στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα.