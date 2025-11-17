Εβδομάδα με έντονους νοτιάδες, αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα αναμένεται να είναι η τρέχουσα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Παρά τις κατά τόπους νεφώσεις και τις τοπικές βροχές, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά στα πελάγη.

Ειδικότερα, σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με πρόσκαιρες καταιγίδες το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και το μεσημέρι θα φτάσει έως 20 βαθμούς στα βόρεια, 22–23 στα δυτικά, 24 στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και έως 24 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα πελάγη 4–6 μποφόρ, ενισχυμένοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνές το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νότιοι, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 6 μποφόρ και τη νύχτα τοπικά στα 7.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και μουντός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 4–5 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και στη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά 4 με 6, από το μεσημέρι 5 με 7 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος στα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια από το μεσημέρι τοπικά 7 και από το βράδυ έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.