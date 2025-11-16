Την Δευτέρα 17 Νοέμβρη, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα και αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά, με πρόσκαιρες καταιγίδες το βράδυ στα βορειοδυτικά και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι έως 20 στα βόρεια, 22-23 στα δυτικά, 24 στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, και έως 24 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη 4-6 μποφόρ, με ενίσχυση το μεσημέρι στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνές το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-22 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νότιοι ασθενείς το πρωί και θα ενισχυθούν από το μεσημέρι στα 6 μποφόρ, τη νύχτα τοπικά και 7.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και μουντός καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-19 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη προβλέπεται συννεφιά και αφρικανική σκόνη σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα πλησιάσει τους 20 το μεσημέρι στα βόρεια, 22-23 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 25 τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ισχυροί νοτιάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο μέχρι 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά και 8 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι παρόμοιος… με πυκνή συννεφιά, σκόνη και ισχυρούς νοτιάδες. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και βόρεια, με σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα παραμείνει κοντά στους 21-24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα υποχωρήσουν λίγο σε εντάσεις μέχρι 6, και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Την Πέμπτη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες σταδυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.