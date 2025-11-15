ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Με τον Μάκη Βορίδη να είναι εκτός κυβέρνησης, πολύ απασχολημένος με καταθέσεις και με την δημόσια εικόνα του βαριά τραυματισμένη από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι λογικό τα δυο εναπομείναντα πολιτικά τέκνα του Γιώργου Καρατζαφέρη με υπουργικό αξίωμα, να διαγκωνίζονται για την ηγεσία του «χώρου». Ο Θάνος Πλεύρης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση όταν ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο είναι εξαιρετικό όχημα για να πουλάς ακροδεξιές κορώνες και να παριστάνεις την «ελληνική ICE» – κατά την σαχλαμάρα «ελληνικό FBI». Αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, τάχθηκε υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» οπλοκατοχής (για να συνεχίσω τις κρυάδες, θα πω ότι εκπροσώπησε την «ελληνική NRA»!). *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Οπότε χθες ο υπουργός Μετανάστευσης, για να μην μείνει πίσω, τάχθηκε κι αυτός υπέρ της οπλοκατοχής, αλλά πήγε να κάνει πιο σοφιστικέ την τοποθέτησή του, λέγοντας ότι δεν είναι υπέρ των πολλών όπλων και του να παίρνει κάποιος όπλο μόλις ενηλικιωθεί, αλλά πρέπει ο καθένας να μπορεί να έχει όπλο «αυστηρά στο σπίτι του». Επίσης, είπε ότι πιστεύει «πως όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην οικία σου, είτε με όπλο είτε χωρίς όπλο, και αμυνθείς δεν μπορείς μετά να πηγαίνεις στα δικαστήρια». *** Βέβαια, η διατύπωση «δεν μπορείς μετά να πηγαίνεις στα δικαστήρια» γεννά πολλές απορίες σε όποιον καταλαβαίνει έστω και ελάχιστα νομικά – και γεννά και την απορία πώς την είπε ο δικηγόρος Πλεύρης. Δηλαδή θα έχεις όπλο στο σπίτι σου, θα μπαίνει κάποιος, θα του την ανάβεις και δεν θα πηγαίνεις καν στην Δικαιοσύνη να κρίνει αν όντως βρισκόσουν σε άμυνα; Γιατί άλλο τρόπο να κριθεί ότι «αμύνθηκες» δεν βλέπω εγώ, παρά την Δικαιοσύνη. Αγνοεί ο υπουργός ότι ο ελληνικός ποινικός κώδικας ασφαλώς και δίνει το δικαίωμα στο άτομο να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή άλλον από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον τους και δεν θεωρεί άδικη την πράξη, αλλά κάποιος πρέπει να κρίνει ότι υπήρξε άδικη και παρούσα επίθεση κι ότι δεν υπήρξε υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου. *** Ακόμη και στις πολιτείες των ΗΠΑ με τους αυστηρότερους stand your ground νόμους, κάποιο δικαιοδοτικό όργανο αποφασίζει αν σκότωσες άνθρωπο σε νόμιμη άμυνα ή τον έφαγες για ψύλλου πήδημα. Πρέπει να μας εξηγήσει ο Πλεύρης πώς τα εννοεί αυτά που λέει – αν ξέρει. Γιατί αν κρίνω από την άλλη θέση του, ότι δηλαδή είναι εντάξει να έχεις όπλο αν είναι για «οικιακή χρήση», μάλλον δεν ξέρει και πολλά πράγματα για το ζήτημα και κάποιος πρέπει να εξηγήσει σ’ αυτόν πόσες ανθρωποκτονίες από δόλο ή αμέλεια (όχι εν αμύνη), πόσες αυτοκτονίες και πόσα σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν αιτία ή προϋπόθεση ακριβώς την ύπαρξη όπλων μέσα στα σπίτια. Και γιατί γενικά εδώ στην Ευρώπη δεν θεωρούμε πολύ λογική την πολιτική «κάθε σπίτι και ένα κουμπούρι». *** Και μια και αναφέρθηκα στην οπλοκατοχή, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. «Τα όπλα δεν είναι για να πυροβολούμε στον αέρα» είπε χθες, με μια μάλλον ατυχή διατύπωση, ο πρωθυπουργός, και ο φίλος μου θυμήθηκε έναν γέρο Κρητικό την περίοδο που ο τότε πρωθυπουργός και πατέρας του σημερινού επιχείρησε να ελέγξει κάπως το φαινόμενο της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας, υπό την πίεση και για εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με την οδηγία 91/477 της ΕΟΚ, ψηφίζοντας τον νόμο 2168/1993. Στη συζήτηση που άναψε στο νησί εν όψει και των ποινών και των προστίμων που απειλούνταν για τις μπαλωθιές στα κρητικά γλέντια, πήγαιναν βουλευτές και προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους αψείς ψηφοφόρους τους γιατί δεν πρέπει να πυροβολούν άσκοπα. “Ίντα θέλουν στην Αθήνα; Να πυροβολούμε σκόπιμα;”, αναρωτήθηκε ο νουθετούμενος παππούς.

H ψευδαίσθηση του Μητσοτάκη

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια εκφράστηκε ο πρωθυπουργός για τον e – katanaloti, την πλατφόρμα που οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Όμως, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σκωπτικά η πλατφόρμα.. έχει πέσει.

Και πράγματι, αν κανείς θέλει να μπει στη σελίδα πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση, περιμένει να «ανοίξει» η σελίδα, αλλά δεν…. Στην οθόνη του βλέπει μόνο ένα μπλε καλαθάκι σε άσπρο φόντο, και καμία ενημέρωση για τις τιμές… Βολικό για την κυβέρνηση, άχρηστο για τους πολίτες.

Ο «κόφτης» και οι αρχηγοί

Αντιπαράθεση … με άγχος είχαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ώρα του πρωθυπουργού στη Βουλή, κοιτώντας συνεχώς τον πίνακα με τον χρόνο ομιλίας τους ώστε να μην πέσει ο κόφτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξεπέρασε το χρόνο, οπότε δεν του επιβλήθηκε η «τιμωρία». Ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τα κατάφερε και κόπηκε λίγο πριν ολοκληρώσει τη δευτερολογία του με αποτέλεσμα να κλείσει το μικρόφωνο.

Το μασάζ Μητσοτάκη σε βουλευτές

Χαλαρό καφέ για «μασάζ» είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους «γαλάζιους» βουλευτές στο εντευκτήριο της Βουλής. Αυτό γίνεται στον απόηχο σφοδρών αντιδράσεων των βουλευτών στην απόφαση των ΕΛΤΑ.

Πάντως, δεν μπορεί να θεωρείται τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να καθίσει δίπλα από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, έναν από τους βουλευτές που έχουν ασκήσει δριμεία κριτική τον τελευταίο καιρό επισημαίνοντας μια σειρά από αστοχίες της κυβέρνησης…

Οι εξορμήσεις Ανδρουλάκη στην Αττική

Σας έγραψα χθες πως το ΠαΣοΚ θα σηκώσει ψηλά το κυκλοφοριακό και πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις, κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση, υπογεγραμμένη μάλιστα από όλους τους βουλευτές του κόμματος. Πάνω λοιπόν που είπα μπράβο γίνεται κάτι για το λεκανοπέδιο, μου ήρθε και δεύτερη πληροφορία.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ετοιμάζεται την ερχόμενη εβδομάδα για εξορμήσεις σε Β΄ Πειραιά και Δυτική Αθήνα που χτυπούσε παραδοσιακά η καρδιά του κόμματος και έχουν πληγεί από την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Το οποίο σημαίνει ότι το βάρος μετατοπίζεται σιγά σιγά από την περιφέρεια προς το κέντρο.

Εδώ Πολυτεχνείο φωνάζει το ΠαΣοΚ

Μια που είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, να σας πω ότι το τηλεφωνικό κέντρο του κόμματος έχει πάρει φωτιά καθώς ετοιμάζεται ισχυρή παρουσία του κόμματος στην πορεία του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα. Θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών μου μεταφέρουν.

Ελληνογαλλική επιτυχία

Έχω μια ευχάριστη είδηση για την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τις υποψηφιότητες του Νικολάου Μηλιώνη από την Ελλάδα και του, γνωστού μας από την εποχή των μνημονίων, Πιέρ Μοσκοβισί από τη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Η υποψηφιότητα του Νικόλαου Μηλιώνη εγκρίθηκε σε μυστική ψηφοφορία με 523 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 64 αποχές. Ο Μηλιωνης υπηρετεί ως μέλος του ΕΕΣ από το 2014 και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδας. Ο Μοσκοβισί, πρώην ευρωβουλευτής και επίτροπος της ΕΕ, είναι επί του παρόντος πρόεδρος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε με 419 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 21 αποχές. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ.