Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς εντός του σταθμού που οδήγησαν στην εκκένωσή του.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας απειλούσε κόσμο στους συρμούς με μαχαίρι και στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε. Αυτό αναφέρει η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

«Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, φαίνεται ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία, απείλησε κόσμο με μαχαίρι και ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτομαχαιρώθηκε» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η «Figaro» κατά την αποβίβασή του από το τρένο, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τη λεπίδα στο λαιμό του μόλις είδε τους αστυνομικούς. Ακολούθησαν μερικές στιγμές ακραίας έντασης: σύμφωνα με την αστυνομική μας πηγή, ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε άλλους επιβάτες πριν μαχαιρώσει τον εαυτό του αρκετές φορές.