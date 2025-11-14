Ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Αμφίκλειας «Η ΔΑΔΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» συνεχίζει μια παράδοση που έχει πλέον ρίζες τεσσάρων δεκαετιών και πραγματοποιεί την «21η Έκθεση Ψωμιού και Αρτοσκευασμάτων», που θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 21 έως και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στη «Δαδιώτικη Στέγη Πολιτισμού», επί της οδού Ευταξία, στην Αμφίκλεια.

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής εκδήλωσης θα είναι η Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια, ομοτ. Ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία είχε πρωτοστατήσει στη δημιουργία του μοναδικού Μουσείου Άρτου στην Ελλάδα, που έγινε με την επίβλεψη της Ακαδημίας. Δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της Αμφίκλειας, αποτελώντας σήμερα, έναν από τους κυριότερους πόλους έλξης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα εγκαίνιά της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 11:30 π.μ., και οι ώρες λειτουργίας της θα είναι Παρασκευή 21/11 από τις 11:30 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ. , ενώ Σάββατο 22/11 & Κυριακή 23/11 από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ.

Στη διάρκεια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παράλληλες δράσεις: