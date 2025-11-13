Πρώτες κατοικίες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες, ακόμα και αγροτεμάχια των σεισμοπλήκτων στους Δήμους Μινώα και Αρχανών Αστερουσίων έχουν βάλει στο μάτι τράπεζες και funds, καθώς, παρά τις πολιτικές διαβεβαιώσεις, ότι θα ανακοπούν οι πλειστηριασμοί, στην πραγματικότητα καλπάζουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα», που δημοσιεύει το «Patris.gr», «έχουμε νέο γύρο πλειστηριασμών, και μάλιστα εν μέσω γιορτών, καθώς υπάρχει προγραμματισμός να γίνουν 24 στον Δήμο Μινώα και 11 στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων». Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Γκαντάτσιος, «για ευτελή ποσά της τάξεως των 2.000-3.000 ευρώ, βγαίνουν ”στο σφυρί” περιουσίες των ανθρώπων».

Κατά την ίδια πηγή, μέχρι τον Φεβρουάριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 35 πλειστηριασμοί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του, τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις του.

Ο κ. Γκαντάτσιος σημειώνει -μεταξύ άλλων- ότι, «αντί η Κυβέρνηση να είναι αρωγός στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, είναι αρωγός στις τράπεζες και τα Funds, που ξεκληρίζουν περιουσίες ανθρώπων, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά από τον Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο φονικός σεισμός άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Το κράτος, αντί να συμμαχεί με τους απλούς ανθρώπους που πάσχουν, γίνεται φίλος των οικονομικών αρπαχτικών.

Η Πολιτεία δείχνει μια άνιση μεταχείριση, που δεν ανακόπτει τις τράπεζες και τα Funds, για να προστατευθούν οι περιουσίες των πολιτών. Μάλιστα, όπως τονίζει, «με τις νέες ρυθμίσεις, οι τράπεζες και τα funds θα παίρνουν σπίτια, χωρίς να ενημερώνουν έγκαιρα τον πολίτη, για να κάνει τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να μην χαθεί η περιουσία του».

Ο ίδιος σημειώνει με νόημα ότι «ελπίζαμε, μετά τις πολιτικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, ότι έχει κοπάσει αυτή η ιστορία· όμως, εδώ και λίγες μέρες, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να καλπάζει. Βλέπουμε 24 πλειστηριασμούς διαφόρων κατηγοριών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, πρώτων κατοικιών, μικρών βιοτεχνικών μονάδων, στον Δήμο Μινώα και 11 στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Ακόμα, έχουμε πλειστηριασμούς, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Και όλα αυτά, για ευτελή ποσά. Για ποσά 2.000-3.000 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ένα χέρι που θέλει να πάρει νύχτα και πολύ γρήγορα τις περιουσίες των ανθρώπων, που μάχονται και πολεμούν να μπουν στα σπίτια τους και συναντούν συνεχώς εμπόδια». Όπως εξηγεί, το γεγονός αυτό «προκαλεί νέα συντριβή στη σεισμόπληκτη κοινωνία, που δεν έχει κανένα δίχτυ προστασίας την ώρα που βιώνει μια αφόρητη κατάσταση πνιγμού από το βάρος των προβλημάτων που σηκώνει».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων περιγράφει ότι «η περιοχή βιώνει το δόγμα του σοκ… αφού διέρχεται από τη μια δοκιμασία στην επόμενη, με αποτέλεσμα να γίνονται απάνθρωποι πειραματισμοί στα όρια της αντοχής των σεισμόπληκτων». Η νέα επιδρομή των πλειστηριασμών προκαλεί μια απερίγραπτα δραματική εξέλιξη, καθώς άνθρωποι απειλούνται να χάσουν τις περιουσίες τους, χωρίς καμία στήριξη από την Πολιτεία, που δε δίνει τη δυνατότητα να ορθοποδήσουν οι σκληρά δοκιμαζόμενες από τον σεισμό περιοχές.

Ο κ. Γκαντάτσιος τονίζει ότι «είναι -χωρίς υπερβολή- απαράδεκτο το γεγονός ότι οι σεισμόπληκτοι, την ίδια ώρα που προσπαθούν να αναμετρηθούν με την απερίγραπτη γραφειοκρατία, για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, αφήνονται απροστάτευτοι στα δόντια των ξένων επενδυτών, αφού δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας από το κράτος για να τους προφυλάξει από τα funds και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο θα πρέπει να πάρουν επίσημα θέση όλοι οι φορείς».