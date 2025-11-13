Νέα τροπή παίρνει το πολύπαθο έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Οι δηλώσεις της 12ης Νοεμβρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη οδηγούν το καλώδιο Έλλάδας – Κύπρου – Ισραήλ σε μία νέα αφετηρία.

Και για την ακρίβεια, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των δύο υπουργών Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου κατά τη συνάντηση τους στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο ήταν Γιόργκενσεν αλλά και από πληροφορίες εξυφαίνονται δύο σενάρια για τον Great Sea Interconnector.

Η είσοδος επενδυτών στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σύμφωνα με όσα είπαν χθες 12 Νοεμβρίου οι αρχηγοί των δύο χωρών Ελλάδας και Κύπρου και οι αρμόδιοι υπουργοί θα επικαιροποιηθούν τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του έργου, για το οποίο φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ. Σκοπός είναι η είσοδος επενδυτών. Και όπως σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου θα αναζητηθεί οίκος για την αναθεώρηση, ουσιαστικά της τεχνικοοικονομικής μελέτης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, έρχεται μετά τις εξελίξεις που συνόδευσαν τη Διάσκεψη για την Ενέργειας του P-TEC στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με τον αμερικανικό παράγοντα να καθορίζει τις όποιες αποφάσεις και διαπραγματεύσεις. Μία εξ αυτών των εξελίξεων ήταν και η αναβίωση του σχήματος «3+1», της ενεργειακής συμμαχίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Πηγές αναφέρουν ότι funds ορμώμενα εκ των ΗΠΑ και Ισραήλ επιδιώκουν την είσοδο τους στον Great Sea Interconnector, ενώ το τέλος της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία είχε βρθεί η Ιερουσαλήμ δείχνει να επαναφέρει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Νετανιάχου για το έργο. Άλλες πηγές μιλούν και για γαλλικό ενδιαφέρον για το έργο.

Όπως και να χει, αν κι εφόσον ευσταθεί το σενάριο, η εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο έργο φαίνεται να καλύπτει και τις εγγυήσεις ασφάλειας που αναζητούσε η Κύπρος για την υλοποίηση του έργου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Πέραν αυτού, πληροφορίες θέλουν πώς το έργο σε αυτό το ενδεχόμενο θα τρέξει συνολικά και όχι τμηματικά. Δηλαδή οι εργασίες θα υλοποιηθούν και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ. Μάλιστα, κάποιες άλλες πηγές δεν αποκλείουν προκειμένου να καμφθούν πιθανές αντιδράσεις από τον τουρκικό παράγοντας το έργο να ξεκινήσει πρώτα από το τμήμα Ισραήλ – Κύπρου.

Εκτός πρίζας το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Το δεύτερο σενάριο που παίζει… έχει να κάνει με το «πάγωμα» του έργου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Η ανακοίνωση για την επικαιροποίηση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων της ηλεκτρικής διασύνδεσης σίγουρα αναμένεται να διατηρήσει εκτός πρίζας τον Great Sea Interconnector μέχρι να γίνει και να ολοκληρωθεί η νέα μελέτη. Μάλιστα όσοι βλέπουν αυτό το σενάριο σημειώνουν πώς η είσοδος επενδυτών σε ένα έργο με τέτοιες αβεβαιότητες και υψηλό οικονομικό ρίσκο, μάλλον μοιάζει απίθανη.

Άρα το έργο, το οποίο δοκίμασε τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου το προηγούμενο διάστημα θα παραπεμφθεί σίγουρα στις ελληνικές καλένδες, σβήνοντας και την εστία που άναψε ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία ο Great Sea Interconnector.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανοίγουν σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας των δύο χωρών απέναντι σε επενδυτές. Αυτό αναμένεται να χτυπήσει τα όρια της υπομονής των Γάλλων της Nexans, οι οποίοι δεν αποκλείεται να εγείρουν ζητήματα αποζημιώσεων απέναντι στον ΑΔΜΗΕ. Και αυτό καθώς η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει το τμήμα του καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδας και Κύπρο.

Πηγή: OT.GR