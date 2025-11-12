Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει δυναμικά απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν έρχεται στο MEGA με την ίδια διάθεση και υπόσχεται να προσφέρει ξανά μια «ανάσα» διασκέδασης και προβληματισμού στο τηλεοπτικό κοινό.

Η πρεμιέρα της σεζόν κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τηλεθεατές έκαναν λόγο για «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας», για «τη χαρά του γέλιου που γίνεται σκέψη» και για «την αλήθεια που ξανακούγεται στην τηλεόραση». Σχόλια που αποτυπώνουν την ανάγκη του κοινού για ψυχαγωγία με ουσία, χιούμορ και ευαισθησία — στοιχεία που καθιστούν το «Τσαντίρι» μοναδικό.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει και πάλι την αυλαία αυτή την Τετάρτη, με τον ίδιο απολαυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας, τις θεαματικές μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά τα μοναδικά θεατρικά σκετς γραμμένα από την ευρηματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου.

Η σάτιρα βρήκε και φέτος την τηλεοπτική στέγη της στο MEGA. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές απόψε, στις 21:00, στο MEGA